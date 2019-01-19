А грязь летит в Америку: Снег со всего города везут на Республиканский стадион Кишинева

Вы знали, что самовольное складирование снега где-либо преследуется по закону.

Грязный снег со столичных улиц везут на стадион в ночное время. И здесь его уже целые снежные горы. От остального мира это необычное хранилище отделяет всего лишь прохудившийся забор.

Как нам удалось выяснить в столичном управлении развития и экологии старый стадион – это даже не временный перевалочный пункт. То есть на этом месте останется лежать, пока сам и не растает. Глава управления, Василе Ефрос утверждает, что снег не содержит вредных примесей. В институте экологии считают, что снег всё-таки лучше вывезти, и предположили, что решение складировать снег на стадионе продиктовано желанием сэкономить. Да и вывозить особенно некуда. Самовольное складирование снега преследуется по закону, но в данном случае это авторизованное хранение, все разрешения на него есть, а нарушений – нет, утверждают в кишиневской мэрии.

Пройдет совсем немного времени и это место превратится в огромную грязную лужу, а ведь его не так давно продали США – под строительство посольства. Нехорошо вышло…