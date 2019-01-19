Политический пасьянс: кто и как будет договариваться в новом парламенте Молдовы

Политолог проанализировал возможный расклад сил в высшем законодательном органе республики после выборов 24 февраля 2019 года.

Пестрая как лоскутное одеяло палитра политических партий Молдовы дает отечественному избирателю право широкого выбора – кого делегировать в следующий состав парламента страны.

Партий, равно как и кандидатов-одномандатников в Молдове пруд пруди. Не скупятся представители политформирований и на обещания, щедро рассыпая их в период предвыборной кампании. Однако, как сложится политический пасьянс в республике после того, как избиратели опустят бюллетени в урну, в очередной раз с надеждой отчаянно хлопнув по ней, пока сказать сложно.

Социологи выдвигают свои варианты развития событий. Но социология – наука относительная, где всегда есть доля погрешности. Как правило, это – пресловутые плюс-минус три процента. По данным ряда соцопросов последнего времени, абсолютного большинства в будущем составе высшего законодательного органа страны не набирает ни одна из партий, находящихся в авангарде молдавской электоральной гонки.

Будут ли социалисты договариваться с кем-то из коллег по новому составу парламента или предпочтут давнюю тактику Партии коммунистов "все или ничего", когда политформирование под руководством Воронина, не набравшее большинства на выборах, ушло в глухую оппозицию? Какой расклад сил будет в новом составе парламента? Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik дал политолог, заместитель директора Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

На пути компромиссов и досрочных выборов

Некоторые представители руководства Партии социалистов Молдовы неоднократно говорили о том, что вряд ли согласятся на коалицию с правящей ныне ДПМ, надеясь получить максимальную поддержку избирателя и самостоятельно сформировать кабинет министров.

"Почти все электоральные конкуренты, ввязываясь в политический бой, утверждают, что наберут большинство голосов. Как правило люди голосуют за сильные партии в надежде, что эти политформирования смогут защитить их интересы. Во-вторых, такова логика политического жанра Молдовы, что до оглашения результатов выборов никто не скажет, с кем будет формировать правящую коалицию, особенно с правящей партией", - отметил Жук.

В то же время, по словам политолога, язык компромиссов после оглашения результатов выборов никто не отменял, на нем начинают долго разговаривать после того, как избиратель принял решение.

"Политика Молдовы не раз показывала, что можно "дружить" против кого-то, в данном случае речь может зайти о формировании коалиции "За Молдову" против правых политических сил. Но я не исключаю, что социалисты будут требовать внедрения своей политической программы правления. А если потенциальные партнеры по коалиции не пойдут на такой шаг, нельзя исключать сценарий досрочных выборов в парламент", - подчеркнул политолог.

По словам эксперта, очень возможен и другой альянс – между Демпартией и правым политическим блоком ACUM. Политолог считает: электоральные результаты основных политических игроков будут достаточны для формирования правящей коалиции в любой комбинации.

При этом нельзя списывать со счетов другие политические партии, говорит Жук. Определенные шансы есть еще у трех партий, которые рассчитывают на прохождение в парламент.

Андрей Петрик