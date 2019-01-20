Независимые выбывают из игры, в одномандатных округах доминируют партии

И это обещает долгое противостояние и сюрпризы. Поэтому власть готовится к худшему и поручает карабинерам срочно освоить машины для разгона демонстрантов, подаренные президентом Турции.

От них ничего не зависит

После того, как в Молдове была введена смешанная избирательная система, появилось много предположений и спекуляций о марионеточной роли независимых кандидатов в одномандатных округах.

В некоторых прогнозах даже утверждалось, что власть под видом самовыдвиженцев протолкнет в парламент максимальное количество своих людей. Однако на практике оказалось, что в одномандатных округах главную битву ведут опять же партии, а число независимых кандидатов невелико. По данным ЦИК на 13 января по одномандатным округам было зарегистрировано 146 кандидатов. И лишь пятеро из них оказались независимыми. Безусловно, до 25 января, когда регистрация завершится, число таких претендентов на депутатское кресло несколько возрастет, но это уже не поменяет общей картины. Последние опросы, проведенные в рамках "Предвыборного барометра - 2019" социологической компанией Date Inteligente, показывают, что лишь один независимый кандидат может попасть в будущий парламент.

И даже если несколько человек туда пробьются, то все, что они смогут сделать в парламенте, – это присоединиться к партийным фракциям. Так как самостоятельная деятельность обернется для таких депутатов нулевым результатом.

Существуют серьезные и объективные причины, превращающие независимых в неэффективный политический инструмент.

Неприступная крепость

Прежде всего, нужно иметь в виду, что противостоять самовыдвиженцам будет глубинное или «захваченное» государство, созданное ДПМ. Это – крепость, внутри которой обосновалось хорошо вооруженное и располагающее всем необходимым для борьбы войско. Чтобы взять крепость и сокрушить властную пирамиду демократов, потребуются серьезные изменения в Конституции и в законодательном поле в целом.

Что тут могут сделать несколько человек? Только поддержать партии, желающие изменить ситуацию в стране и наказать демократов.

Но освобождение государства и возвращение власти народу – самая легкая из масштабных задач, которые встали сегодня перед гражданами и политиками Молдовы.

Кто остановит вымирание?

Несомненно, на первом месте находится угроза распада нации и государства.

Наша страна находится в тройке лидеров в прогнозах снижения численности населения. Возглавляет список Болгария, где сокращение к 2050 году составит 23 процента. Молдова на третьем месте. Убыль населения достигнет 19 процентов. И это притом, что за годы независимости мы уже потеряли треть популяции, вместо 4,5 миллиона теперь в стране проживает около 2,9 миллиона человек. И ситуация только усугубляется.

Государства Восточной Европы, которые сами переживают глубокий демографический кризис, хотят решить свои проблемы за счет Молдовы.

Недавно правительство Болгарии заявило о планах переселить из Молдовы и Украины 100 тысяч местных болгар. Если иметь в виду, что в нашей стране проживает всего около 65 тысяч болгар, то можно сделать вывод, что официальная София решила организовать большое переселение.

Пылесосом отсасывает молдаван и Румыния. Процесс выдачи паспортов соседним государством продолжает набирать обороты. Программа переселения соотечественников есть и у России. А недавно были приняты поправки в законодательство о гражданстве, несколько упрощающие процесс для жителей Украины и Молдовы.

Как могут повлиять на ситуацию один-два независимых депутата, если у правительства Молдовы нет ни понимания, ни программы решения комплекса демографических проблем?

ЕС уничтожает национальные государства

То, что депопуляция стала бичом государств Восточной Европы – не случайность. Это цена, которую страны региона платят за присоединение к ЕС. Так как Восток экономически менее развит и уровень жизни здесь ниже, то население естественным образом перетекает на Запад. Как правило, родину покидают наиболее квалифицированные специалисты и молодежь.

Хоть перекачка трудовых ресурсов с Востока на Запад является чем-то вроде медленной смерти для стран региона, этот процесс - лишь следствие общей политики, проводимой ЕС. Годы после подписания Маастрихтского соглашения в 1992 году и политического объединения Европы показали, что национальные государства неизбежно становятся жертвой централизации и постепенно разрушаются. Именно эта угроза вызвала Брексит, а теперь тема уничтожения национальных государств активно обсуждается элитами всех стран без исключения. И недавно план новой «европейской весны» лидеры Италии предложили руководству Польши. Необходимостью сохранения нации и государства озабочены и во Франции. Выход из ЕС стал частью политической повестки даже в Германии.

Независимым текущие задачи не по плечу

Если тревогу забили в Великобритании, Франции, Германии, то очевидно, что для проблемных, «несостоявшихся государств», таких, как Молдова, даже ассоциация с ЕС представляет огромную опасность. Тем более, что частью политики сближения с ЕС является конфронтация с Россией.

То, что это может быть разрушительным для Молдовы, хорошо иллюстрирует пример в области энергоснабжения. Под видом обеспечения энергобезопасности Запад реализует проекты объединения газовых и электрических сетей Молдовы и Румынии. Поскольку проекты запущены и деньги за их строительство нужно будет вернуть, Молдову обяжут приобретать газ и электричество на Западе. Однако уже сегодня оптовая цена на электроэнергию в Румынии в два раза превышает приобретаемую у Днестровской ГЭС.

Аналогичная ситуация с поставками газа. Например, после того как Украина стала по реверсу закачивать с Запада якобы «венгерский» и «словацкий» газ, цена на голубое топливо для населения существенно возросла. А за годы евроассоциации – аж в 12 раз. На самом деле, Украина пользуется все тем же российским газом, который пересекает западную границу лишь виртуально. Такой же трюк собираются провернуть и с Молдовой.

Но для населения нашей страны рост тарифов на электроэнергию и газ в несколько раз – что-то вроде геноцида. Именно к такому результату и ведет политика ассоциации с ЕС и конфронтации с Россией. Самосохранение требует от нас пересмотра подходов в сотрудничестве с ЕС. Сказать, что это архисложно, значит ничего не сказать.

Как видим, масштаб первоочередных проблем столь велик, что единицам - будущим независимым депутатам - они просто не по плечу. И голосование за самовыдвиженцев в одномандатных округах равнозначно распылению сил.

Идти или нет?

Однако ясное понимание сложностей, с которыми сталкиваются сегодня молдавское государство и нация в целом, нужно и для того, чтобы избиратель мог определиться с тем, какой партии отдать свой голос.

Поскольку молдавское общество сильно разочаровано в политиках, часть граждан пока не планирует участвовать в выборах. Также есть и те, кто считают, что выборы будут сфальсифицированы властью, поэтому идти на участки бесполезно.

Однако, как было кратко показано выше, перед молдавским государством и нацией возникли экзистенциальные угрозы, вплоть до распада и социального коллапса. Если ничего не предпринимать, то негативные процессы усилятся. И очень скоро переломить разрушительные тенденции будет невозможно. Таким образом, неучастие в выборах будет также иметь отрицательный результат.

Не выдерживает критики и вера в то, что выборы неизбежно будут сфальсифицированы демократами так, как им нужно. Без махинаций, конечно, не обойдется. Но подтасовки, обман, приписки имеют место повсюду. Однако эти выборы, как уже объявили и представители международных организаций, и зарубежные дипломаты, и сами политические игроки, и гражданские наблюдатели, будут мониторизироваться с особой тщательностью. Крупные нарушения приведут к отмене результатов голосования.

Несомненно, власть постарается использовать максимально административный, финансовый и медийный ресурс и приведет к урнам своих сторонников. А поскольку избирательного порога теперь нет, отказ от участия в выборах будет только на руку правящему режиму.

Сначала каждый за себя, потом все против одного

Согласно опросам тех, кто уже определился, около 100 мест из 101 получат партии.

Последние данные Date Inteligente показывают, что больше всех представителей в парламент сможет провести ПСРМ - 48 (из них 21 - по партийным спискам). Далее следуют блок ACUM - 25 (14), ДПМ - 18 (9). Также сумеют преодолеть избирательный порог в 6 процентов и получить по три мандата ПКРМ и партия Шора. Сможет победить в одномандатном округе и сам примар Оргеева, а также еще один представитель его партии. «Наша партия» одержит победу в одномандатном округе в Бельцах.

До выборов еще целый месяц и агитация только начинается. Поэтому можно предположить, что расклад немного изменится. Но не существенно.

Важны несколько моментов.

1.ПСРМ получит более сорока мандатов.

2. Ни одна политическая сила самостоятельно не сможет сформировать большинство.

3. Если ПСРМ получит 45-48 мест, формирование будет заинтересовано в повторных выборах, чтобы одержать окончательную победу и самостоятельно создать правительство.

4. Досрочные выборы также благоприятны для ДПМ. Она фактически продолжит править в стране. На июньских выборах в местные органы власти демократы могут укрепить свое положение, либо сохранить статус-кво.

Досрочные выборы обеспечат ДПМ участие в правящей коалиции, так как из-за общественного давления шансы на ее создание возрастут.

5. В случае досрочных выборов все партии объединятся против ПСРМ и будут стремиться к тому, чтобы социалисты не получили большинство.

Закулисные переговоры на левом фланге

Если иметь в виду потенциальный результат голосования и вытекающие из него следствия, то также не исключено, что главные конкуренты будут рассматривать возможность создания коалиции и после выборов 24 февраля.

Если ПСРМ получит порядка 48 мандатов, то единственная партия, с которой она смогла бы создать альянс, – ПКРМ, так как задачи и цели этих формирований очень близки. И не исключено, что такие переговоры могут быть инициированы. Но не публично, а также персонально с каждым из депутатов. У социалистов будет очень велико искушение переманить к себе бывших коллег по партии. А у депутатов от ПКРМ возникнет серьезная дилемма: или организация уходит в небытие, или новая многообещающая перспектива в составе ПСРМ.

Однако если иметь в виду личные отношения лидеров двух левых партий, то можно предположить, что Владимир Воронин сделает все возможное, чтобы никаких тайных и сепаратных переговоров с социалистами у его коллег не происходило.

По аналогичной схеме возможны и переговоры ПСРМ с представителями «Нашей партии», которые попадут в парламент по одномандатным округам.

Фактор Филата

Существует возможность создания коалиции на правом фланге между ДПМ и блоком ACUM. Но в этом случае им придется обращаться за поддержкой к партии Шора, что неприемлемо для представителей ПДС и партии платформа «DA».

Несмотря на то, что сегодня представители блока ACUM утверждают, что не создадут альянса с ДПМ ни при каких условиях, им не устоять перед сильным давлением Запада. Кроме того, мы не можем исключить сюрприза. Очень скоро ЕСПЧ рассмотрит жалобу Влада Филата и удовлетворит ее, признав нарушения в судебных процессах и их незаконность. В результате Европейский суд может потребовать освободить Филата из заключения. Имея в виду подобный ход событий, ДПМ объявила о новом уголовном деле против бывшего лидера ЛДПМ. Если ЕСПЧ успеет принять до выборов свое решение и оправдает Филата, то между двумя партиями также начнется закулисный торг. То, что ЕСПЧ принял решение о рассмотрении дела Филата в первоочередном порядке, указывает на то, что Запад внимательно следит за событиями в Молдове и участвует в них.

Непризнание результатов выборов как главная цель

Однако мы не можем исключить, что главной целью основной части политических игроков является отмена результатов выборов 24 февраля из-за их нечестного и несправедливого характера.

Мы видим, что внешние партнеры, США и ЕС, громко требуют от Демпартии соблюсти данные обязательства и обеспечить прозрачный и честный электоральный процесс. Представители ACUM тщательно фиксируют все факты давления, преследований, нарушений и раздувают их. Громко выражают свое недовольство и социалисты. Например, в связи с необоснованным созданием очень малого количества избирательных участков в России. Жалобы на представителей ДПМ подавали в ЦИК и коммунисты. И следует ожидать, что волна разоблачений демократов будет возрастать. Всем партиям, за исключением формирования Илана Шора, выгодно, чтобы ДПМ предстала в образе махинатора и злодея, политической силы, неспособной соблюдать и обеспечить демократические нормы.

Разумеется, в стане демократов понимают, к чему ведут дело их противники. И, пытаясь защищаться, они уже обратились к Западу с жалобой на правозащитников из Promo-LEX. Конечно, власть готовится и к худшему варианту. В настоящий момент карабинеры проходят «специализированные курсы» - осваивают машины для разгона демонстрантов ТОМА, подаренные в свое время Реджепом Эрдоганом.

Сергей ТКАЧ