Полиция против коррупции, пчелы против меда

Представители полиции проведут встречи с гражданами в населённых пунктах страны, чтобы проинформировать их о тех угрозах, которые несут в себе дача и получение взятки. Населению расскажут и о способах оповещения о случаях коррупции. Кроме того, сотрудники полиции примут участие в тренингах и семинарах, посвящённых профилактике и борьбе с коррупцией.

На состоявшейся пресс-конференции глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь сообщил, что будет организован конкурс с участием молодёжи и гражданского общества, задачей которого станет выработка концепции восприятия коррупции и решений по борьбе с ней, передаёт IPN.

Глава ГИП отметил, что меры профилактики коррупции более эффективны, чем борьба с этим явлением, и сократить его масштабы удастся только тогда, когда общество осознает негативные последствия коррупции.

„Мы хотим, чтобы с помощью этой кампании граждане поняли, что дача взятки – это преступление, которое сурово карается в соответствии законом. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы и полицейские осознали, что получение взятки также является преступлением, которое сурово карается”, - заявил Александру Пынзарь.

По данным ГИП, в 2018 году было зафиксировано снижение на 40% числа случаев коррупции, к которым были причастны сотрудники полиции. Помимо этого, выросло количество полицейских, доложивших об имевших место попытках подкупа.