20 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Полиция против коррупции, пчелы против меда
20.01.2019

Представители полиции проведут встречи с гражданами в населённых пунктах страны, чтобы проинформировать их о тех угрозах, которые несут в себе дача и получение взятки. Населению расскажут и о способах оповещения о случаях коррупции. Кроме того, сотрудники полиции примут участие в тренингах и семинарах, посвящённых профилактике и борьбе с коррупцией.

На состоявшейся пресс-конференции глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь сообщил, что будет организован конкурс с участием молодёжи и гражданского общества, задачей которого станет выработка концепции восприятия коррупции и решений по борьбе с ней, передаёт IPN.

Глава ГИП отметил, что меры профилактики коррупции более эффективны, чем борьба с этим явлением, и сократить его масштабы удастся только тогда, когда общество осознает негативные последствия коррупции.

„Мы хотим, чтобы с помощью этой кампании граждане поняли, что дача взятки – это преступление, которое сурово карается в соответствии законом. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы и полицейские осознали, что получение взятки также является преступлением, которое сурово карается”, - заявил Александру Пынзарь.

По данным ГИП, в 2018 году было зафиксировано снижение на 40% числа случаев коррупции, к которым были причастны сотрудники полиции. Помимо этого, выросло количество полицейских, доложивших об имевших место попытках подкупа.


 
Количество просмотров:
62
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.