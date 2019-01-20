Голосовать должны те, кто в стране, - Владимир Воронин

Владимир Воронин полагает, что правом на голосование в выборах должны обладать только проживающие в республике граждане.

Он также выступает против открытия избирательных участков. Заявление было сделано на одном из отечественных телеканалов в ходе программы. Воронин полагает, что один депутат не может решить проблемы всех жителей определенного района за пределами страны.

Экс-президент объясняет свою позицию тем, что уехавшие из республики граждане не знают реальную ситуацию в Молдове, а открытие избирательных участков за пределами страны влечет за собой большие расходы. В то же время Воронин убежден, что их количество должно зависеть от количества молдаван, проживающих в определенной области за рубежом.

- Где находится Лос-Анджелес? Где Канада? Зачем нужен этот кандидат и что он будет делать? Депутат должен быть в постоянном контакте со своими избирателями. Когда депутаты увидят своих избирателей? Они должны будут бросить свою работу в Канаде, Европе или России, чтобы встретиться с депутатом, - заявил чиновник.

На вопрос о том, не стоит ли учитывать денежные переводы, осуществляемые гражданами республики, проживающими в других странах, Воронин поинтересовался о связи между денежными переводами и законодательством, передает zugo.md.

- Эти деньги нужно зарабатывать здесь. Эти люди работают и обогащают другие страны. Тот факт, что они отправляют деньги, не означает, что они вовлечены во все наши дела. Нам не нужно голосование из-за рубежа, его не следует организовывать. Голосовать должны только те, кто находятся в Республике Молдова. Точка, - заключил Владимир Воронин.