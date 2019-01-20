Сегодня мы сможем увидеть Дана Балана в роли судьи на песенном конкурсе

Поклонники творчества Дана Балана сегодня получат возможность посмотреть на певца в непривычном амплуа. Начинается трансляция конкурса «Голос Украины», в котором молдавский певец является судьей.

Продюсер шоу Владимир Завадюк сообщил, что впервые в истории программы в число наставников вошла звезда такого масштаба. Коллегами 29-летнего Дана Балана по шоу станут Тина Кароль, MONATIK и Потап.

Завадюк также уточнил, что Балан напишет песню для одного из участников шоу.

В 2019 году откроется 9-й сезон «Голоса страны». Шоу является одним из самых популярных на Украине. В 2018 году наставниками на шоу побывали Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин. Победительницей шоу стала воспитанница Сергея Бабкина Алёна Луценко.

На официальном канале шоу был опубликован видеоролик в котором на одной сцене выступают члены жюри Монатик, Тина Кароль, Потап и Дан Балан.

Напомним, что ранее мы публиковали материал, в котором молдавский певец рассказал о том, каково быть судьей на подобном проекте.