Молдаванка, проработавшая 6 лет в Израиле: Да, наступила на свои амбиции, но обеспечила себе сытую старость

Проблема в том, что приходится платить бессовестным посредникам, которые берут деньги как с женщины, так и с семьи, которая ее нанимает.

Читатели kp.md активно комментировали заметку «Молдавские женщины платят за работы сиделками в Израиле… 9000 долларов": «За людей не считают, думают, что мы их рабы…». Публикуем часть откликов.

Пенсионерка, которая обеспечила свою старость:

Господа, вы пишите такое...У меня трудовой стаж около 30 лет, а пенсию мне назначили менее 100 долларов. Вот если бы я не рискнула и не поехала в Израиль, где проработала около 6 лет, то КАК МНЕ БЫЛО ВЫЖИТЬ сейчас в Кишиневе??? Да, выполняла грязную и физически трудную работу по уходу за больной... Да, наступила на свои амбиции и прислуживала в семье. Но я работала добросовестно и честно! В этой еврейской семье меня НИ РАЗУ не обидели и оскорбили (кстати, до сих пор общаемся). Надо быть благодарными стране, которая дает возможность нашим женщинам заработать на обучение своих детей и содержание семьи. ПОЗОР НАШЕМУ ГОСУДАРСТВУ, ЧТО ВЫНУЖДАЕТ ЖЕНЩИН ОСТАВЛЯТЬ СВОИ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ И СТАРИКАМИ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ И НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАРОД ДОСТОЙНЫМИ ПЕНСИЯМИ!!!! НЕ ВЕРЮ, ЧТО ПОЛУЧАЯ ЗАРПЛАТУ В 2000 ЛЕЙ, вы живете в достатке....НЕ ВЕРЮ!!!

За себя постоять:

Прежде всего учите язык той страны, куда намерены ехать - это избавит вас от посредников, требующих деньги за поиск и трудоустройство. Далее, независимо от того, легально ли вы работаете или нет, обращайтесь в близлежащий Профсоюз (идеально Профсоюз домработниц) - это гарантия того, что с вами будут обращаться как с человеком а не рабом...

Член всех профсоюзов:

Может, стоит за себя постоять на родине, обращаться в Федерацию профсоюзов РМ, требовать от Правительства создания рабочих мест? Что вы ищете счастья на чужбине? Не верите в свою страну? Вы же сами выбирали свою власть. Себе не верите?

Анекдот:

Только молдаване могут додуматься ПЛАТИТЬ, что бы мыть что-то кому то. Грустно и прискорбно, если есть такие глупые люди. Безвиз в Европу и Россию, а эти .... дальше цензурно выражаться слов просто не хватает.

Зина:

Ну, зачем же так... Платят оборзевшим посредническим фирмам. Платят причем обе стороны: и работница, и наниматель.