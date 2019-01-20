20 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Щедрый подарок от самого богатого жениха Молдовы: Анастасия Фотаки получила от возлюбленного презент в сотни тысяч евро
20.01.2019
«Мисс Бикини» в отличие от имени, подарки от своего ухажера не скрывает.
Несмотря на то, что Анастасия Фотаки держит имя своего возлюбленного в секрете и на совместных снимках прикрывает его лицо разнообразными эмодзи, у подписчиков не осталось сомнений: у «Мисс Бикини» и самого богатого жениха Молдовы Габриела Стати завязался красивый и бурный роман.
Все же имя своего любиого Анастасия держит в секрете Фото: Соцсети

Все же имя своего любиого Анастасия держит в секретеФото: СОЦСЕТИ

Миллионер заваливает возлюбленную красивыми огромными букетами роз, вывозит на горнолыжные курорты и всячески балует красотку.

Роскошные букеты привычное дело для Анастасии Фото: Соцсети

Роскошные букеты привычное дело для АнастасииФото: СОЦСЕТИ

А недавно возлюбленный Анастасии сделал ей по-настоящему щедрый подарок. Он преподнес ей дорогой автомобиль представительского класса. Теперь «Мисс Бикини» будет рассекать по дорогам Кишинева на дорогущем «Мерседесе». Фотаки очень рада такому презенту и сразу же похвасталась фотографией «обновки» в Instagram.

Теперь «Мисс Бикини» будет рассекать по дорогам Кишинева на дорогущем «Мерседесе» Фото: Соцсети

Теперь «Мисс Бикини» будет рассекать по дорогам Кишинева на дорогущем «Мерседесе»Фото: СОЦСЕТИ

«Ура! Спасибо тебе, моя любовь!», - подписала снимок Анастасия.

Судя по всему, Анастасия очень счастлива и, возможно, даже по-настоящему влюблена.

ЛИДИЯ ТКАЧ

 
Количество просмотров:
259
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.