Щедрый подарок от самого богатого жениха Молдовы: Анастасия Фотаки получила от возлюбленного презент в сотни тысяч евро

«Мисс Бикини» в отличие от имени, подарки от своего ухажера не скрывает.

Несмотря на то, что Анастасия Фотаки держит имя своего возлюбленного в секрете и на совместных снимках прикрывает его лицо разнообразными эмодзи, у подписчиков не осталось сомнений: у «Мисс Бикини» и самого богатого жениха Молдовы Габриела Стати завязался красивый и бурный роман.

Все же имя своего любиого Анастасия держит в секретеФото: СОЦСЕТИ

Миллионер заваливает возлюбленную красивыми огромными букетами роз, вывозит на горнолыжные курорты и всячески балует красотку.

Роскошные букеты привычное дело для АнастасииФото: СОЦСЕТИ

А недавно возлюбленный Анастасии сделал ей по-настоящему щедрый подарок. Он преподнес ей дорогой автомобиль представительского класса. Теперь «Мисс Бикини» будет рассекать по дорогам Кишинева на дорогущем «Мерседесе». Фотаки очень рада такому презенту и сразу же похвасталась фотографией «обновки» в Instagram.

Теперь «Мисс Бикини» будет рассекать по дорогам Кишинева на дорогущем «Мерседесе»Фото: СОЦСЕТИ

«Ура! Спасибо тебе, моя любовь!», - подписала снимок Анастасия.

Судя по всему, Анастасия очень счастлива и, возможно, даже по-настоящему влюблена.