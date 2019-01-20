Щедрый подарок от самого богатого жениха Молдовы: Анастасия Фотаки получила от возлюбленного презент в сотни тысяч евро

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Интересное
«Мисс Бикини» в отличие от имени, подарки от своего ухажера не скрывает.
Несмотря на то, что Анастасия Фотаки держит имя своего возлюбленного в секрете и на совместных снимках прикрывает его лицо разнообразными эмодзи, у подписчиков не осталось сомнений: у «Мисс Бикини» и самого богатого жениха Молдовы Габриела Стати завязался красивый и бурный роман.
Все же имя своего любиого Анастасия держит в секретеФото: СОЦСЕТИ
Миллионер заваливает возлюбленную красивыми огромными букетами роз, вывозит на горнолыжные курорты и всячески балует красотку.
Роскошные букеты привычное дело для АнастасииФото: СОЦСЕТИ
А недавно возлюбленный Анастасии сделал ей по-настоящему щедрый подарок. Он преподнес ей дорогой автомобиль представительского класса. Теперь «Мисс Бикини» будет рассекать по дорогам Кишинева на дорогущем «Мерседесе». Фотаки очень рада такому презенту и сразу же похвасталась фотографией «обновки» в Instagram.
Теперь «Мисс Бикини» будет рассекать по дорогам Кишинева на дорогущем «Мерседесе»Фото: СОЦСЕТИ
«Ура! Спасибо тебе, моя любовь!», - подписала снимок Анастасия.
Судя по всему, Анастасия очень счастлива и, возможно, даже по-настоящему влюблена.
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