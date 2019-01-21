В Молдове резко изменится погода: страну зальёт дождями, засыплет снегопадами и унесёт порывистом ветром

Наступающая неделя выдастся крайне сложной - в небе над нашей страной будут сталкиваться различные циклоны.

Наступающая неделя в Молдове выдастся крайне сложной. В небе над нашей страной будут сталкиваться различные циклоны, которые ничего хорошего не предвещают: в районах низких температур ожидаются снегопады, а в южных и центральных регионах Молдовы дожди. Вместе с ними к нам вновь вернуться морозы до -14 градусов, усилится и ветер.

Резко начнёт меняться погода уже в первый день рабочей недели. В понедельник 21 января температура воздуха днём на севере составит от -2 до -5 градусов, в центре от -1 до -4, а на юге температурный максимум составит -3°. По данным государственной гидрометеорологической службы, небо на протяжении всего дня будет скрыто за облаками, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя во всех регионах страны. Ветрено: порывы до 12 метров в секунду. Из-за этого ощущаемая температура будет на 3-4 градуса еще ниже.

Резко начнёт меняться погода уже в понедельник

Во вторник, 22 января снег ожидается по всей стране. Небольшие осадки с утра, постепенно будут усиливаться. Утром на севере сильные морозы до -14 градусов, в Кишинёве до -13 градусов, на юге немного теплее до -12. Днём морозы ослабнут до от -5 до -3.

Молдову опять засыпит снегом

В среду 23 января осадки всё ещё продолжатся, а с выходом южного циклона снег усилится до уровней снегопада. Правда, на юге и в центре снег в течении дня сменится дождём. После похолодания, температура воздуха днём повысится до +3 градусов на севере, +4 и +5 в центре и южных регионах соответственно. Усилится ветер.

К конце недели ожидаются дожди

В четверг 24 января осадки всё ещё не прекратятся. По данным синоптических сервисов, дожди ожидаются по всей стране.

В последний день рабочей недели, 25 января непогода отступит от Молдовы окончательно. Выглянет солнце, однако, усилится ветер до 12 метров в секунду.

Ранее в государственной гидрометеорологической службе объявили о действии жёлтого когда из-за тонкого льда. Выходить на него крайне опасно.

БОГДАН СКОКЛЕВ