Почему молдавская статистика рассчитала, что доля теневой экономики в стране составляет 24% от ВВП, когда она была и есть на уровне 45%

Скажете, что у нас сработал молдавский коэффициент? Где угодно - только не в вопросах теневой экономики.

Одни говорят о теневой экономике, другие, в том числе наша статистика, о невидимой экономике. Есть множество эпитетов.

Теневая экономика - это деятельность субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля. Теневая экономика тесно переплетена с легальным и реальным сектором экономики и является ее составной частью. Теневики пользуются услугами государства, его материально-общественными факторами, рабочей силой и т.д., не вступая при этом в экономические отношения с государством как субъектом хозяйствования.

К теневизации экономик ведет сплав правовых, экономических и социальных факторов, политическая нестабильность, сложности с легализацией бизнеса и безответственности предпринимателей. По-простому это предпринимательские действия, по результатам которых не платятся налоги.

Статистики разных стран считают показатель теневой экономики по-разному. Хотя почти все уверяют, что используют одни и те же методики национальных счетов. Но одни считают еще по счетам СНС-1993, другие перешли на СНС-2008. А все страны ЕС с 2014 года перешли на свой европейский стандарт SEC-2010. И именно поэтому невозможно сравнивать статистические данные разных стран. Тем более по расчету доли теневой экономики от ВВП. Но есть экономисты, которые невероятным трудом рассчитали по единым методикам (нескольким) уровни теневых экономик в 158 странах мира. В том числе по странам ЕС, СНГ и бывшего Союза.

Наши «спецы» по коррупции не хотят даже слышать о теневой экономике. Они не определяют уровни коррупции в стране, урон экономике и бюджету от коррупции. Не определяют, во что все коррупционные схемы обходятся рядовым людям, пенсионерам... Они сообщают нам о нашем же восприятии коррупции.

А это почти тоже самое, как если три мужика будут оценивать борщ из одного казана. Для одного – нормальный. Для другого – горячий. А для третьего – холодный и невкусный, потому что без ста граммов.

Вот почему далее будем выяснять множество вопросов по уровням теневой экономики по данным из одного источника.

Я сравнил уровни теневых экономик по странам СНГ и по странам-членам ЕС за 1991-й, 2003-й и 2016 годы. Что характерно для теневой экономики по всем анализируемым странам? Ни в одной стране за период 1991-2016 годы не удалось снизить уровень теневой экономике в ВВП более чем на 2-5 процентных пункта.

Есть, правда, исключения. По расчетам в Киргизии, Молдове и Украине уровень теневой экономики за рассматриваемый период даже вырос.

Если в 1991 году в Молдове уровень теневой экономики был 38,89% от ВВП, то в 2016 году - 43,43%. Хотя наша статистика рассчитала и получила всего около 24%.

Далее я еще остановлюсь на этой разнице - 43% и 24%.

В Киргизии - с 35,37% до 37,92%.

И на Украине - с 38,96% до 44,8%.

И только в Эстонии доля теневой экономики за все эти годы на одном уровне - 23,54% и 23,8%.

Самый высокий уровень теневой экономики в Азербайджане - 52,19%.

По странам ЕС ситуация почти стабильная, с небольшим постоянным снижением уровня теневой экономики.

Но выделяются несколько стран бывшего соцлагеря.

В Болгарии уровень теневой экономики снизился с 35,13% в 1991 году до 20,83% в 2016 году.

В Польше с 33,1% снизился до 16,07%. Рекорд - в два раза.

В Румынии с 36,03% снизился до 22,94%.

Самый высокий уровень теневой экономики на Кипре - 32,2%, на Мальте - 29,43%, в Греции - 26,45%, в Литве - 25,15%, 20-22% - в Италии (22,97%), Румынии (22,94%), Латвии (22,23%), Испании (22,01%), Болгарии (20,83%), Венгрии (20,49%), Словении (20,21%).

Лучше всего обстоят дела в Германии (7,75%), Нидерландах (7,83%), Великобритании (8,32%), Австрии (9,01%), Ирландии (9,58%), Люксембурге (10,38%), Словакии (11,18%), Франции (11,65%) и Швеции (11,74%).

А теперь вернемся к молдавской, определенной статистикой в 24% от ВВП.

Почти во всех странах ЕС с 1991 года до 2016 год уровень теневой экономики удалось снизить всего на несколько процентных пункта. В Молдове - слабая законодательная база, в которой даже нет понятия теневой экономики, несостоятельная судебная система, неэффективные контролирующие/надзорные органы, отсутствие какой-либо координации и учета работы предприятий, когда по статистике около 52% как бы действующих предприятий годами рапортуют об убытках. Налоговая служба не желает даже обнародовать количество предприятий, плательщиков налогов. И множество других факторов. Возможно ли было при этом, даже чисто теоретически, снизить уровень теневой экономики в два раза - с 39% в 1991 году до 24% в 2016 году?

Я анализировал ситуацию по всем 158 странам, по которым есть полная информация, и нигде такого не наблюдается.

Скажете, что у нас сработал молдавский коэффициент? Где угодно - только не в вопросах теневой экономики.

Очень скоро я представлю еще один анализ. Уже на основании собственной методики, с использованием только своих расчетов и сопоставлений ряда факторов. И тогда окончательно станет ясно - почему уровень теневой экономики в Молдове годами был и есть не ниже 40-45% от ВВП.

ДУМИТРУ БАРБАЛАТ