Сегодня исполняется три года «ночному рандеву» Павла Филипа

Ровно три года назад РМ едва не избавилась от власти «проевропейцев».

Протестное движение, охватившее Кишинёв во второй половине 2015-го года, достигло своего апогея 20-го января 2016-го года. После того, как в отставку по ходу 2015-го года ушли сразу два правительства (Габурич и Стрелец), правящее большинство, скомпонованное в основном усилиями ДПМ, попробовало выдвинуть своего премьера – Павла Филипа, ранее работавшего министром информационных технологий.

Время поджимало демократов, так как в случае неудачи предстояли досрочные выборы, к которым партии «проевропейского» толка, на фоне оглушительного скандала с кражей миллиарда, были просто-напросто не готовы и рисковали оказаться в их результате на задворках молдавской политики.

В общем, это был момент «всего или ничего», и оппозиция, сумевшая на какое-то время преодолеть свои разногласия и выступившая одним более-менее сбитым фронтом, в котором состояли как социалисты, так и публика из проекта DA, а также сторонники Ренато Усатого, который разбил накануне палаточный лагерь перед зданием парламента.

По центральным улицам Кишинёва весь день расхаживали толпы людей, и к 16 часам эту массу удалось сориентировать в район входа в парламент, где началось очередное заседание депутатов. Накануне марионеточный президент Николае Тимофти подписал декрет о назначении Павла Филипа, предложенного ДПМ, на должность премьер-министра, и собравшиеся люди пытались повлиять на Тимофте с тем, чтобы он отозвал подпись и открыл дорогу к досрочным выбором, на которых оппозиция имела бы куда более серьёзные шансы, нежели ДПМ.

Но полноценно прорваться в здание людям не удалось, они отыгрались на некоторых депутатах – так, толпа едва не избила Михая Гимпу, пытавшегося выйти из здания, но, по иронии судьбы, того спасло заступничество русскоязычного участника протестов. Тем не менее, травму головы лидер либералов всё же получил.

Что до Филипа, то его присягу правящему альянсу всё же удалось принять, но только после полуночи и продлилось всё шесть минут – настолько это было организовано в спешке и небрежно. Не были приглашены журналисты, а также башкан Гагаузии Ирина Влах – и это было уже серьёзным, а не формальным нарушением процедуры.