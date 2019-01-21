Владимир Воронин: Санду не случайно баллотируется за рубежом, там меньше знают об её преступлениях

Лидер коммунистов не питает тёплых чувств к оппоненту из ПДС.

Владимир Воронин скептически оценивает политические перспективы Майи Санду, считая, что она уже дискредитировала себя во времена работы в правительстве Филата.

По его мнению, Санду вполне осознанно баллотируется по заграничному округу, так как хорошо понимает, что в РМ её шансы малы – тут уже успели вкусить «прелести» её деятельности, за рубежом же риторика о «беспощадной борьбе с коррупцией» по-прежнему актуальна среди работающих в западных странах молдаван. Слова Воронина приводит Publika:

- Кто за нее здесь проголосует? Она бежит, потому что там о ней многого не знают. И мы еще не все знаем о том, что она натворила в министерстве. Она развалила систему образования, - заявил Воронин в эфире одного из частных телеканалов.