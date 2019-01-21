Число жалоб на сексуальные домогательства в интернете удвоилось. Правозащитный центр La Strada в прошлом году получил 16 таких обращений. В 2017 было всего семь. Подавляющее большинство пострадавших - девочки.

"У меня есть подруга, которую домогались в сети. Дошло до того, что она не могла заблокировать агрессора. И я не знала, как ей помочь, что сказать..."

По словам правозащитников, чаще всего в таких ситуациях оказываются подростки, не знающие, как защитить личные данные, и доверяющие партнерам по переписке.

"Родители говорят о случаях, когда ребенок получает в интернете предложение о дружбе. Затем ребенка просят выслать интимные фотографии, а после начинают шантажировать, требуя сделать другие фото", - говорит менеджер сайта siguronline.md Анжела Паланчан.

Психологи говорят, что родители должны быть очень внимательны к изменениям в поведении детей.

"Предотвращать такие формы агрессии помогает правильное воспитание. Но многие взрослые не понимают, что сексуальная агрессия в сети может иметь такие же последствия, что и агрессия в реальной жизни", - сказала Апсихолог Агнесса Стрэтуцэ.

Полиция за год зарегистрировала 27 случаев домогательств в интернете. По словам специалистов, это лишь 10% от реального количества. Множество таких правонарушений остается нераскрытыми, так как детям стыдно об этом рассказывать.

"Пять случаев порочных действий в отношении детей. Непристойные разговоры. Три случая сексуальных домогательств. Нарушение тайны переписки. Был также один случай торговли детьми, и 17 случаев распространения детской порнографии", - сообщил глава отдела НИР Артур Дегтярев.

В прошлом году за сексуальную агрессию в отношении подростков в сети были задержаны два человека. Одного приговорили к лишению свободы.