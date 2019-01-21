На Бали с ноутбуком или в душном офисе: Почему в Молдове быть фрилансером невыгодно и даже опасно

Не секрет, что многие офисные работники мечтают о свободном графике или работе из дома, но как только эта мечта сбывается, они спешат прокрутить кино назад.

Многие офисные работники мечтают уйти на «вольные хлеба» в надежде уделять больше времени себе и зарабатывать больше, не отдавая часть зарплаты государству в качестве налогов. Но мало кто из них знает, что фриланс далеко не халява и иногда, даже чаще всего, приходится впахивать покруче любого офисного работника, к тому же у нас в Молдове достаточно легко стать жертвой мошенников.

Недавно мы с сестрой разругались в пух и прах. Причина конфликта – где и как лучше работать: в офисе «на дядю» или самому на себя в качестве фрилансера. Я, например, студенческую скамью почти сразу сменила на офисное кресло, поэтому считаю, что надежнее работать все же в офисе с фиксированным графиком, гарантированным объемом работы и заработной платой в конце месяца. Сестра же еще во время учебы начала подрабатывать, сама в интернете искала компании, которые нуждались в услугах графического дизайнера и работала с ними как внештатный сотрудник. После учебы фриланс стал ее основным видом деятельности и источником дохода. После длительного и совсем неконструктивного диалога, каждая осталась при своем мнении, правда, сошлись во мнении, что каждая из деятельностей имеет свои плюсы и минусы. И как выяснилось, у фриланса в Молдове больше минусов, чем плюсов и не так, все радужно, как мы привыкли видеть в многочисленных профилях фрилансеров в инстаграме.

Сегодня есть, а завтра - нет

Заработок - это, пожалуй, первый и главный фактор, который останавливает людей бросить надоевшую, например, работу в офисе и отправиться куда-нибудь на Бали и на бережку с ноутбуком работать когда тебе хочется. Фриланс можно сравнить с небольшим бизнесом, где заработок напрямую зависит только от вас. Вы сами находите работу, клиентов, сами договариваетесь, заключаете контракты и устанавливаете срок. Звучит, конечно, неплохо, но порой можно месяц просидеть в поисках хорошего проекта, который принесет прибыль. А счета приходят каждый месяц без исключения.

«Когда вы идете на работу в офис, вы обычно подписываете трудовой договор. В нем закрепляется размер заработка, который вы будете получать независимо от того, доволен работодатель вами или нет. Конечно, если вы будете работать из ряда вон плохо, вас уволят, но за отработанное время деньги вы все равно получите. Как фрилансер вы не защищены. Вы можете неделю убить на работу над проектом, который в итоге работодателю не понравится и вы ничего не заработаете», - поделилась фрилансер Валентина Михалко.

Отпуск, медицинская страховка, премия? Нет, нет, не слышал

Когда вы работаете официально на основе трудового договора, вы согласно законодательству, можете рассчитывать на полис медицинского страхования, оплачиваемый отпуск, декретный отпуск, пенсию или другие выплаты пособий. Кроме того, компании вкладывают в своих сотрудников, проводят тренинги, сотрудники могут развивать свои навыки и расти за счет средств фирмы.

Как фрилансер вы самостоятельно должны обеспечить себе медицинский полис, задуматься о пенсии и планировать отпуск. Как правило, фрилансер не может позволить себе даже двухнедельный отпуск, потому что велика вероятность того, что клиента уведут, и вы «выпадете» из системы.

«За мной не заржавеет или в обиде не останешься»

«Еще один достаточно весомый минус работы на фрилансе — неформальные, устные договоренности, которые иногда влекут за собой неприятные ситуации», — рассказывает Валентина Михалко. "Так бывает, если просят выполнить задачи по дружбе или по знакомству, а после не отдают обещанных денег или оценивают работу ниже ее рыночной стоимости. Достаточно часто, особенно у нас в Молдове работодатели пытаются сэкономить на фрилансерах за один и тот же объем работы одинаковой сложности сотруднику в офисе платят больше, чем внештатнику. К тому же, никто не застрахован от кидал»

Работаю только в свое удовольствие, а не от звонка до звонка

В офисе сотруднику приходится выполнять совершенно разные задачи, порой работа становится достаточно рутинной и неинтересной. Многие думают, что фрилансер выбирает только проекты, над которыми ему интересно работать, но это большое заблуждение.

«Когда ты только зарабатываешь себе клиентскую базу, приходится браться за любые проекты, иначе можно остаться и без клиента и без денег. К тому, даже если у тебя и есть постоянные клиенты, их в любой момент могу увести более «дешевые внештатники. Ты должен много работать, чтобы заработать те же 3-4 тысячи. К тому же работать не два-три часа в день, а иногда и по 10 часов, потому что проект должен быть готов к утру, иначе ни клиента, ни оплаты. В этом плане офисные сотрудники более защищены» - прокомментировала Валентина.

Чисто молдавская специфика

«В Молдове на самом деле очень сложно работать фрилансером, нет ни специализированных сайтов, ни баз, как например в России или Европе, с помощью которых ты подыскиваешь клиентов. У нас только через друзей-знакомых или в группах в социальных сетях. Конечно, можно работать и на зарубежный рынок, но в случае с Россией будьте готовы к достаточно низким заработкам, а в случае с Европой - без хорошего разговорного и письменного английского в принципе на работу не рассчитывайте», - отметила Валентина.

«Ну и, конечно, у нас в Молдове велика вероятность нарваться на мошенника. Ну, очень любят некоторые на халяву получить хороший контент для проекта или дизайн сайта. Потом еще хвастаются, как они умудрились кидануть человека. Еще в начале карьеры был у меня один клиент, который не только за работу не заплатил, еще и угрожал мне, когда я терроризировала его письмами. В случае с фрилансом не все так хорошо, как многие считают. Поэтому хорошей альтернативой может стать аутсорсинг. Вы работаете на компанию, работаете дома или, где вам удобно, но с вами заключен трудовой договор у вас есть фиксированный заработок, график и вы чувствуете себя более защищено», - резуюмировала Валентина.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ