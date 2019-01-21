Александр Жиздан: после всех испытаний, через которые прошла, национальная полиция заслуживает уважения общества

В интервью порталу ТРИБУНА, перед своим освобождением от должности в связи с участием в выборах, министр внутренних дел Республики Молдова Александр Жиздан рассказал о результатах 2018 года, о событиях, ознаменовавших ушедший год, о достижениях Национальной полиции за последние три года, о том, каким он видит развитие полиции в дальнейшем, и о ряде других важных аспектов.

Т: Каковы достижения МВД в 2018 году?

А.Ж.: В этом году было много всего, но с моей точки зрения, год был стабильным, и были внедрены многочисленные важные проекты. Нашей команде удалось инициировать процессы по улучшению условий труда и службы полиции на благо граждан страны. У нас есть результаты во всех сферах деятельности министерства, и каждое подведомственное учреждение внесло свой вклад в наш общий успех, а в частности, в повышение уровня безопасности страны.

T: Какие события ознаменовали ушедший год?

А.Ж.: Если говорить о событиях, которые непосредственно связаны с деятельностью министерства, то их было много, и я не могу выделить только одно. Мы провели много спортивных мероприятий, которые, я надеюсь, станут традиционными. Собственным примером мы пытались продвинуть здоровый образ жизни и занятия спортом, которые играют очень важную роль в жизни не только наших сотрудников, но и всех граждан. Также очень важным для нас было инициирование государственно-частного партнерства, посредством которого наши сотрудники получат служебное жилье. В начале 2019 года, в рамках этого проекта будут распределены более 200 квартир. Я думаю, что посредством всех этих мер, нам все-таки удалось удержать людей в системе, убедив их поверить в возможность перемен к лучшему.

T: Есть ли у Вас сожаления, связанные с 2018 годом?

A.Ж.: Нет. Даже если нам не удалось сделать все запланированное, какой смысл сожалеть? Мы соберемся, и пойдем дальше, чтобы не жалеть ни о чем, и получить как можно больше поводов для радости.

Т: Так как в эти дни исполняется 3 года с тех пор, как Вы были назначены, расскажите, какими эти три года были для Вас?

A. Ж: Хороший вопрос. Это были три насыщенных года, на протяжении которых у меня была возможность работать с хорошей командой профессионалов. Вместе мы укрепили семью МВД. Вероятно, я должен вам признаться, что я приложил все усилия, чтобы решить проблемы системы, которые я ощутил на собственном опыте, во время моей работы в системе внутренних дел. С этой точки зрения, я прекрасно понимал людей, и мне знакомы трудности, с которыми они сталкиваются, и я смог вмешаться, чтобы помочь. Могу сказать, что для меня это было время тысяч событий, многочисленных поездок, успехов и усвоенных уроков, а для моих близких, это были три года ожидания. Было интересно.

T: Какими достижениями Вы гордитесь больше всего?

А.Ж.: Я горжусь людьми, рядом с которыми я работал в правительстве и министерстве. От них зависели мои успехи. Лучше всех наши успехи оценивает общество, и это правильно.

T: Каким Вы видите развитие Национальной полиции в ближайшем будущем?

А.Ж.: Когда-нибудь наша полиция будет образцовой, но для этого нужно еще очень много трудиться. Наши полицейские едины и самоотверженны, они стойкие патриоты. После всех испытаний, через которые прошла полиция, она заслуживает уважения общества. Изменения происходят постепенно, не в одночасье. Нужно, чтобы каждый способствовал переменам.

T: Каковы Ваши планы на будущее?

А.Ж.: Мои планы тесно взаимосвязаны с Молдовой и ее гражданами. Я попытаюсь своей деятельностью приносить пользу обществу и сделать так, чтобы мои дети остались дома. Время укажет нам истинный путь.

Кристина Пендя