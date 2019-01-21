ТОП-10 независимых кандидатов с депутатским опытом

Хотя они баллотируются на выборах как независимые кандидаты, у них есть депутатский опыт, и ранее они становились членами парламента по спискам политических партий. ТРИБУНА составила условный рейтинг 10 независимых кандидатов с богатым законодательным опытом.

1. Валерий Гилецки

Нынешний заместитель председателя парламента Валерий Гилецки зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №51 (США и Канада). Из всех независимых кандидатов, участвующих в выборах, у него самый большой депутатский стаж – 14 лет. Валерий Гилецки был депутатом парламента Республики Молдова в 1998-2001 гг. и начиная с 2009 года. В XIV созыве он был членом парламентской фракции партии Демократических сил, а затем – независимым депутатом. В остальных составах парламента он был членом парламентской фракции Либерал-демократической партии Молдовы, в 2016 году стал независимым депутатом, а позже возглавил Европейскую народную парламентскую группу. В декабре 2017 года стал вице-спикером парламента. Следует отметить, что Валерий Гилецки баллотировался в 2016 году в президенты, и набрал тогда 1,08% голосов.

2. Валентин Долганюк

Политический аналитик Валентин Долганюк зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному столичному округу №30. Ранее он три раза подряд был избран депутатом парламента (в 1990, 1994 и 1998). У него 8 лет парламентского стажа. Между 1990 и 1994 годами он был депутатом парламента Республики Молдова от округа №180 (Единец) и был в составе законодательного органа в 1994 и 1998 годах. Следует отметить, что он был избран депутатом XIV созыва, но отказался от мандата в пользу должности вице-премьера. В 1994-1998 гг. стал депутатом от Христианско-демократического народного фронта и был одним из тех, кто голосовал за Декларацию о Независимости Республики Молдова.

3. Александр Олейник

Председатель Народной партии Республики Молдова (НПРМ) Александр Олейник зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №47 (Приднестровье). У него тоже 8 лет парламентского стажа (2001-2009). Был депутатом созыва 2001-2005 гг. по спискам избирательного блока „Альянс Брагиша” и созыва 2005-2009 гг., по спискам избирательного блока „Демократическая Молдова”. Был членом нескольких партий: „Муравей”, Социал-демократического альянса Молдовы и альянса „Наша Молдова”. Следует отметить, что он был министром информационных технологий и связи с 25 сентября 2009 года по 27 декабря 2010 года.

4. Александр Чимбричук

Нынешний заместитель председателя партии Народного единства Александр Чимбричук зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №7. (Сорока). В 2009-2014 гг. Чимбричук уже был депутатом парламента Республики Молдова от ЛДПМ. В марте 2015 года он был назначен заместителем министра обороны, а в мае 2016 года подал в отставку.

5. Николай Дудогло

Николай Дудогло был зарегистрирован в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №45 (Комрат). Дудогло был депутатом парламента Республики Молдова от Демократической партии Молдовы с ноября 2014 года по апрель 2018 года. Следует отметить, что он сложил депутатский мандат и покинул ряды ДПМ. У Дудогло есть огромный избирательный опыт, потому что он принимает активное участие в выборах в Гагаузии, занимая такие должности, как депутат Народного собрания Гагаузии, примар города Комрат, и кандидат в башканы АТО Гагауз-Ери.

6. Анатолий Архире

Анатолий Архире зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №15 (Резина). Анатол Архире был депутатом между 2009 и 2010 гг., а также в 2012-2014 гг. До 2013 года был членом фракции Либеральной партии, а затем членом группы либерал-реформаторов.

7. Кэлин Виеру

Бизнесмен Кэлин Виеру был зарегистрирован в качестве независимого кандидата по столичному одномандатному округу №33. В 2009-2010 гг. он уже был депутатом парламента Республики Молдова от Либерал-демократической партии Молдовы. Следует отметить, что в 2011 году он покинул ЛДПМ. В 2016 году Кэлин Виеру был главой избирательного штаба независимого кандидата в президенты Романа Михэеша, но кандидат не прошел этап сбора подписей. Также, Кэлин Виеру является одним из членов инициативной группы по созданию партии Национального единства.

8. Анна Василаки

Анна Василаки была зарегистрирована в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №.51 (США и Канада). В период с августа по ноябрь 2010 года была депутатом парламента Республики Молдова от Либеральной партии. Также занимала должности заместителя министра труда, социальной защиты и семьи и заместителя министра обороны. Анна Василаке была и членом либерал-реформаторской группы.

9. Михаил Кырлиг

Михаил Кырлиг зарегистрирован в качестве независимого кандидата по столичному одномандатному округу №31. С марта по ноябрь 2010 года был депутатом парламента Республики Молдова от Либеральной партии. Следует отметить, что Михаил Кырлиг баллотировался в 2015 году на должность генпримара муниципия Кишинэу от Народной партии Республики Молдова, и набрал тогда 0,19% голосов.

10. Юрий Апостолаки

Юрий Апостолаки зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №48 (Приднестровье). Он был депутатом от ЛДПМ в 2011-2014 гг. Следует отметить, что участие экс-депутата в нынешних выборах пока под вопросом, потому что из более 1000 собранных им подписей, только 29 были признаны действительными. Члены Окружного избирательного совета выяснили, что в 21 списке из представленных 35, фигурировали данные, написанные одним и тем же человеком. В свою очередь, Апостолаки не согласился с мнением членов совета и обратился в ЦИК, но окончательное решение по данному вопросу еще не принято.