Адвокат Влада Филата о новом деле, переданном в суд: двойная инкриминация

Виктор Мунтяну, адвокат бывшего премьера Влада Филата говорит, что новое уголовное дело, направленное в суд, в котором политик обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах, является двойной инкриминацией. По мнению адвоката, с юридической точки зрения, первое и второе дело должны рассматриваться в одной процедуре, чтобы была совокупность преступлений, потому что „они логически вытекают одно из другого”, передает IPN.

„Почему пошли по двум делам и по обратной последовательности, в некотором роде, остается только предполагать”, - отметил адвокат в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

По его словам, в ст. 7 Европейской конвенции по правам человека ясно говорится, что лицо может быть осуждено только на основании закона. „Ни одно лицо не может быть осуждено на основании другого приговора”, - заявил адвокат.

Виктор Мунтяну надеется, что рассмотрение второго дела будет публичным и будет соответствовать всем требованиям справедливого процесса. „Я имею в виду не только тот факт, что общественность должна иметь доступ и быть информированной о ходе процесса, но мы говорим и о том, о чем было отказано в первом деле, в том числе: - не были удовлетворены несколько заявок о проведении ряда экономических, финансовых и банковских экспертиз; - небыли переведены документы из иностранных языков, которые были приложены, и на их основе был вынесен приговор; - были отклонены запросы о судебных поручениях”, - отметил адвокат.

Юрист Центра юридических ресурсов Ион Гузун утверждает, что из информации, которую он видел в публичном пространстве, кажется, что речь может идти о двойном обвинении за одно и то же деяние, совершенное Владом Филатом.

Уголовное дело по факту совершения преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, в котором обвиняется экс-премьер Влад Филат, было завершено, а прокуроры по борьбе с коррупцией направили дело в суд, говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратурой, распространенном в среду, 16 января. По данным Антикоррупционной прокуратуры, экс-премьер не признает свою вину, а за совершение преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах закон предусматривает наказание лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее адвокат Виктор Мунтяну заявил, что уголовное дело по факту совершения преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах в отношении бывшего премьер-министра Влада Филата, отправленное в суд в среду, 16 января, является в высшей степени политическим и носит явно избирательный характер.