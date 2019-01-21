Условия, при которых пациенты имеют доступ к собственным медицинским данным

Развитие информационных технологий должно предоставить, безусловно, более широкий и быстрый доступ к информации. Особенно, когда речь идет о данных, которые непосредственно касаются заявителей, такие, как доступ к собственным медицинским данным. Во многих странах пациенты давно могут получить доступ к данным в электронном виде, даже с дома или везде, где есть компьютер с доступом в интернет, не беспокоя медицинский персонал. В Молдове людям по-прежнему необходимо прийти в медицинское учреждение для этого. Более того, должны соблюдать процедуры и формальности, которые отнимают время и, иногда, могут генерировать и нежелательные конфликты с врачами. В то время как власти заверяют, что доступ пациентов к своим данным из медицинских документов обеспечен без ограничений, эксперты в области политик в здравоохранении считают, что некоторые положения устарели и требуют изменений.

Процедуры, предусмотренные законом

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты уточнили для IPN, что в соответствии с положениями Закона о правах и ответственности пациента, пациент имеет право на альтернативное медицинское мнение и получение рекомендаций других специалистов по его просьбе или его законного представителя. В соответствии с положениями Закона об осуществлении врачебной деятельности, врач не может препятствовать пациенту в выборе другого лечащего врача.

Согласно Приказу (2010 года) об обеспечении доступа к личной медицинской информации и перечню медицинских вмешательств, при которых необходимо оформить информированное согласие, за обеспечение доступа к медицинским данным пациента отвечает руководитель медучреждения. Информация может быть предоставлена в виде резюме в письменной форме, по письменному или устному заявлению (выписка из медицинской амбулаторной или стационарной карточки (F 027 e), и/или копия любой части личных данных и медицинской карты). В случае, когда информация уже доступна, производится соответствующая отметка в документации первичного медицинского учета и подтверждение получения информации подписью заявителя и руководителя медико-санитарного учреждения или подразделения, в случае необходимости.

В случае, когда запрашиваемая информация требует времени для подготовки, она будет предоставлена заявителю на основании письменного заявления не позднее 15 дней с момента регистрации заявления. Заявка составляется на имя руководителя медицинского учреждения и подается в канцелярию/секретариат учреждения. Лицо, ответственное за выдачу информации из медицинских записей, назначенное приказом руководителя медучреждения, обеспечивает выдачу запрашиваемой в заявлении информации.

Отвечая на вопрос корреспондента IPN после одного случая, в котором регистратор посоветовал пациенту записаться к семейному врачу, чтобы получить разрешение сделать копию со своей медицинской карты для того, чтобы обратится к другому врачу, замдиректора Медицинской территориальной ассоциации Центр Александру Барбэрошие сказал, что пациент может получить копию любой части собственных медицинских данных в порядке, установленном Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Регистратор, в соответствии с обязанностями, как работник без медицинского образования, не имел компетенции решать проблему доступа пациента к собственным медицинским данным, поэтому предложение обратиться к врачу было правильным. Семейный врач - это первый специалист, к которому прибегает человек, и который имеет обязательство по оказанию первичной медицинской помощи и, при необходимости, организовать доступ к другим видам медицинской помощи и видам медицинских услуг, предусмотренных Единой программой. В отсутствие неотложных медико-хирургических обстоятельств, заявитель должен обратиться к семейному врачу, на основании предварительной записи.

На вопрос, является ли корректной эта процедура в условиях, в которых информирование врача о решении консультироваться с другим врачом, может нанести ущерб отношением с ним в будущем, Александру Барбэрошие отметил, что ситуации, в которых пациенты запрашивают альтернативное мнение у других поставщиков медицинских услуг, государственных или частных, из медицинских клиник в стране или за пределами Республики Молдова, происходят часто. Эти ситуации не вызывают недовольство медицинского персонала или других негативных реакций. Более того, такие мнения квалифицированных специалистов могут помочь в решении некоторых более сложных клинических случаев, отметил заместитель директора Ассоциации Медицинских Территориального Центра, рекомендуя пациентам общаться с врачом насчет их проблем и ожиданий.

Застрявшие в далеком прошлом

Приказ 2010 года об обеспечении доступа к информации о собственных медицинских данных и перечню медицинских вмешательств, при которых необходимо оформить информированное согласие является устаревшим, считает эксперт в медицинских политиках Алла Немеренко. Она утверждает, что мы живем в век технологий и если мы суетимся вокруг бюрократических процедур, таких как „заявление в письменной форме” для получения данных и подтверждения получения информации за подписью заявителя и руководителя медико-санитарного учреждения, то это крадет время и врачей и пациентов. Когда выдается часть медицинской карточки это нормально, чтобы была сделана запись, но сегодня, в эпоху компьютеров, никто не извлекает части документов, а делают копии.

Алла Немеренко утверждает, что у каждого пациента есть право получить доступ к любой информации о своем здоровье, о результатах анализов, обследований и лечения. Во всем мире существуют информационные системы, посредством которых пациенты получают доступ к медицинским данным через порталы, без того, чтобы беспокоить медицинский персонал. Эксперт говорит, что мы застряли в далеком прошлом, когда еще назначается лицо, ответственное за выдачу информации приказом руководителя медучреждения, а это является бюрократией и расходованием времени и нервов. „Настало время, чтобы министерство адаптировало политики к международным практикам, создавая жизнеспособные информационные системы”, - отметила эксперт.

Алла Немеренко считает, что выдача копий может и должна быть упрощена, без подписи пациента, а только проверкой личности того, кто запрашивает информацию, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность информация, чтобы она не попала в чужие руки.

Мария Прокопчюк