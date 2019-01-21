«Говорить на русском не рискну»

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Интересное
В беседе с корреспондентом Jewish.ru самый известный и загадочный художник современности Яков Новогродер рассказал, как бежал в СССР из оккупированной фашистами Польши, и объяснил, почему советское искусство однотипно, а научить рисовать никого нельзя.
В молодости он был похож на эльфа. Самого обычного эльфа из старой доброй английской сказки про фей. К сожалению, я понял это слишком поздно, спустя несколько часов после интервью, когда просматривал подаренные им офорты и на обложке увидел его давнюю фотографию. Трудно найти в Израиле человека, который хоть раз в жизни не видел картин Новогродера. Репродукции его картин украшают коридоры многих больниц, поликлиник и госучреждений, а в офисах солидных частных корпораций можно встретить и чудесные оригиналы его работ. Возможно, какой-то психолог рекомендовал вешать в больницах его картины: пастельные тона новогродеровских полотен, идиллические пейзажи и таинственные сюжеты успокаивают посетителей, настраивая их на добрый лад.
Увидев однажды любую из картин Якова Новогродера, вы уже вряд ли сможете ее забыть. И самое главное – где бы вы его работы потом ни встретили, вы будете мгновенно опознавать их автора, поскольку почерк этого выдающегося мастера нельзя спутать ни с кем. На его картинах предстает затерянный и ирреальный, но в то же время удивительно реальный мир. От этого мира веет какой-то сокровенной тайной, ведомой только автору.
Чтобы проникнуть в этот мир и понять его создателя, я пришел к Якову Новогродеру с просьбой об интервью и сразу же натолкнулся на жесткий отказ. Наш разговор так бы и не состоялся, не вмешайся жена художника, Пнина, уговорившая его на интервью. Но мастер оказался довольно колючим и не очень склонным к откровенности человеком.
– Что ты хочешь поиметь с этого интервью? Для чего ты вообще явился?! – спросил меня Яков Новогродер. – Я в рекламе не нуждаюсь и никогда не нуждался. С 60-х годов мои картины продавались во всех израильских галереях и раскупались, как горячие пирожки. Мои работы есть во многих музеях мира. Так что особого смысла говорить с тобой у меня нет. Я не нуждался в рекламе в прошлом, в начале моей карьеры, и тем более не нуждаюсь в ней сейчас, когда она, по сути дела, закончена.
Мне хотелось узнать о вас побольше и рассказать об этом читателям. Можно найти множество ваших картин, но почти нет никаких сведений о вашей биографии. Пишут только, что вы родились в Польше в 1939 году, а сейчас живете в Петах-Тикве. Вот и вся информация. Слишком мало для «классика израильского и мирового романтического сюрреализма», как вас представляют.
Что именно?
В каком городе вы родились?
Когда вы начали рисовать?
Кто открыл у вас талант художника?
Где и когда вы в результате учились живописи?
Вы хотите сказать, что у вас за плечами нет никакой художественной школы, что вам никто не ставил руку? Зная ваши картины, в это сложно поверить. Наверняка же были художники, чье творчество на вас повлияло?
У израильских художников все наоборот. Да, у них зачастую нет школы, но именно поэтому у каждого свой неповторимый стиль: в каждой их картине есть душа и характер, и вы никогда не спутаете работу одного израильского художника с работой другого. Любая из них отражает неповторимую индивидуальность автора.
Я вообще убежден, что рисовать никого научить нельзя. Тот, кто говорит иное – лжет! Можно, конечно, любому человеку попробовать привить какие-то первичные навыки рисования, но в итоге он все равно упрется в потолок, за который ему никогда не вылезти, если у него нет этого дара от рождения. Точно так же в любой другой сфере: можно научить человека играть на пианино для себя и семьи, но это не значит, что он будет выступать в концертных залах. И к искусству это в любом случае не будет иметь никакого отношения.
Пусть не художники, но ведь у вас наверняка есть любимые писатели и поэты, которые на вас повлияли?
Как вы сами опишете особенности своего стиля?
К фэнтези?
Когда вы начали продавать свои картины?
У каждого пейзажа, который предстает на ваших картинах, есть реальный прототип?
А вот этот сказочный дом? Из какой он сказки?
Существует некое послание, которое вы хотите передать своими картинами миру?
Вы продолжаете работать и сегодня?
Вас приглашали преподавать в художественную академию или какую-нибудь школу живописи?
– О, сколько раз его приглашали! – вмешивается в разговор жена художника, Пнина. – И в какие места! Но он ведь у меня упрямый – на все предложения отвечал категорическим отказом.
На прощание Пнина мне сказала: «Я сама всю жизнь думаю о тайне очарования его картин. Они действительно мгновенно раскупались и висят у многих израильтян в гостиных и спальнях. Как-то я спросила у одного известного любителя живописи, что побудило его повесить картину Якова в спальне? “Когда я вижу этот выписанный в мягких пастельных тонах старый обветшалый дом у реки, на меня почему-то нисходит особый покой. Я понимаю, что этот дом давно оставлен хозяевами и у него все в прошлом. Но есть чувство, что скоро вернутся наследники, и дом снова заживет новой счастливой жизнью. И к грусти о прошлом вдруг примешивается ощущение, что на самом деле все еще можно вернуть и всё в итоге будет хорошо. И с этим ощущением мне потом очень хорошо спится”, – ответил он», – завершила свой рассказ Пнина.
Вот такой вышел у нас разговор. Вроде бы обо всем поговорили, но осталось ощущение недосказанности. Яков Новогродер остался таким же загадочным, как его картины. И лишь дома, просматривая подаренные мне офорты, я увидел его картину «У фонтана Мечты», где на огромных каменных плитах сидят обнаженные фигуры, а в стороне похожий на него парень в длинных шортах играет на гитаре, и наконец сообразил, что разговаривал с бывшим хиппи, чья молодость пришлась на 60-е годы. Об этом, наверное, и надо было с ним говорить – о времени, которое уже не вернуть, и о прошлом, которое прекрасно, поскольку в нем уже не может случиться ничего плохого. Как в той Польше, которую он покинул и которой больше нет.
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