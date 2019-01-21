Чем отличаются 10 независимых кандидатов в депутаты, участвующие в нынешней избирательной кампании

10 независимых кандидатов в депутаты на нынешних парламентских выборах отличаются, тем, что у них за плечами есть большой законодательный опыт. Портал ТРИБУНА разработал условный рейтинг на эту тему.

Первое место в рейтинге занимает Валерий Гилецки. «Нынешний заместитель председателя парламента Валерий Гилецки зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №51 (США и Канада). Из всех независимых кандидатов, участвующих в выборах, у него самый большой депутатский стаж – 14 лет. Валерий Гилецки был депутатом парламента Республики Молдова в 1998-2001 гг. и начиная с 2009 года. В XIV созыве он был членом парламентской фракции партии Демократических сил, а затем – независимым депутатом. В остальных составах парламента он был членом парламентской фракции Либерал-демократической партии Молдовы, в 2016 году стал независимым депутатом, а позже возглавил Европейскую народную парламентскую группу. В декабре 2017 года стал вице-спикером парламента. Следует отметить, что Валерий Гилецки баллотировался в 2016 году в президенты, и набрал тогда 1,08% голосов», – отмечается в цитируемом материале.

На втором месте Валентин Долганюк. «Политический аналитик Валентин Долганюк зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному столичному округу №30. Ранее он три раза подряд был избран депутатом парламента (в 1990, 1994 и 1998). У него 8 лет парламентского стажа. Между 1990 и 1994 годами он был депутатом парламента Республики Молдова от округа №180 (Единец) и был в составе законодательного органа в 1994 и 1998 годах. Следует отметить, что он был избран депутатом XIV созыва, но отказался от мандата в пользу должности вице-премьера. В 1994-1998 гг. стал депутатом от Христианско-демократического народного фронта и был одним из тех, кто голосовал за Декларацию о Независимости Республики Молдова», – пишут авторы материала.

Третье место занял Александр Олейник. «Председатель Народной партии Республики Молдова (НПРМ) Александр Олейник зарегистрировался в качестве независимого кандидата по одномандатному округу №47 (Приднестровье). У него тоже 8 лет парламентского стажа (2001-2009). Был депутатом созыва 2001-2005 гг. по спискам избирательного блока „Альянс Брагиша” и созыва 2005-2009 гг., по спискам избирательного блока „Демократическая Молдова”. Был членом нескольких партий: „Муравей”, Социал-демократического альянса Молдовы и альянса „Наша Молдова”. Следует отметить, что он был министром информационных технологий и связи с 25 сентября 2009 года по 27 декабря 2010 года», – пишут авторы рейтинга.

Андриана Кептине