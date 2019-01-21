В Кишиневе появятся деревья из электрических панелей и напечатанные на принтере скамейки

Примэрия Кишинева решила показать инновационность столицы, установив в городе деревья их солнечных панелей.

В наступающем году в Кишиневе появятся «электрические» деревья, зарядки для электромобилей и скамейки, напечатанные на 3D-принтере. С соответствующей инициативой выступил исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну.

Первыми в столице появятся зарядные устройства для электромобилей. Кишиневцы смогут попробовать зарядить свой электромобиль на официальной зарядной станции уже 15 февраля.

В мае в центре Кишинева установят две конструкции, называемые «солнечными деревьями». Они будут представлять собой мини-солнечные электростанции, выполненные в форме ствола и кроны дерева.

До конца мая на Мирча чел Бэтрын появятся 25 скамеек, изготовленных на 3D-принтере, сообщает trm.md.

Ранее в Криулянском районе Китай построил и открыл крупнейшую в республике солнечную электростанцию. Мощность СЭС составила 2,8 мегаватта в час, и сэкономленная энергия позволит получать ежегодно дополнительную выручку в пять миллионов леев