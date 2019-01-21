Круче молдавских молодоженов - только арабские шейхи...

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Семья
Для украшения кулинарного шедевра Ирина Негара использовала более 100 штук цветов эустомы, гортензии, орхидей
А говорят, что в Молдове сплошная бедность. Недавно не менее знаменитая супруга певца Адриана Урсу для одной пары, которая решила связать себя узами Гименея испекла настоящий кулинарный шедеврр.
Семиярусный, 50-килограммовый торт украсили цветами эустомы, гортензии и орхидей.
Счастливые молодожены. Фото: perfecte.md
Десерт, действительно, получился впечатляющим, а Ирина, как кондитер может гордится своей работой.
Ирина Негара. Фото: perfecte.md
Стоимость торта, количество потраченных часок, как и имена молодоженов Ирина держит в секрете. Правда, без преувеличения можем сказать, что подобный десерт стоит не одну тысячу леев.
50-ктлограммовый торт. Фото: perfecte.md
Ирина держит в секрете стоимость торта.
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