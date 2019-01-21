Семья Круче молдавских молодоженов - только арабские шейхи... Для украшения кулинарного шедевра Ирина Негара использовала более 100 штук цветов эустомы, гортензии, орхидей А говорят, что в Молдове сплошная бедность. Недавно не менее знаменитая супруга певца Адриана Урсу для одной пары, которая решила связать себя узами Гименея испекла настоящий кулинарный шедеврр. Семиярусный, 50-килограммовый торт украсили цветами эустомы, гортензии и орхидей. Счастливые молодожены. Фото: perfecte.md Десерт, действительно, получился впечатляющим, а Ирина, как кондитер может гордится своей работой. Ирина Негара. Фото: perfecte.md Стоимость торта, количество потраченных часок, как и имена молодоженов Ирина держит в секрете. Правда, без преувеличения можем сказать, что подобный десерт стоит не одну тысячу леев. 50-ктлограммовый торт. Фото: perfecte.md Ирина держит в секрете стоимость торта. ЛИДИЯ ТКАЧ

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