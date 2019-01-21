Меняются правила импорта в страну поддержанных автомобилей

Новые правила должны ударить по мошенникам, которые занимаются "скруткой" индикаторов пробега машин, занижая их показатели.

Согласно новым правилам импорта поддержанных автомобилей в Молдову, таможенники будут регистрировать показания одометров (общего счётчика пробега) и оценивать внешний вид машин.

Такие положения содержатся в новом законопроекте парламента.

"Таможенные органы регистрируют при ввозе в Республику Молдова данные одометра транспортных средств, в том числе и их внешний вид, за исключением новых", - уточняется в законопроекте.

Если депутаты успеют до февральских выборов за него проголосовать, то изменения вступят в силу уже в этом году. Авторы законопроекта - независимые депутаты Владимир Чернац и Артур Гутюм - уверены, что эти меры поспособствуют сокращению случаев ввоза в республику автомобилей, находящихся в аварийном состоянии.

А такого некачественного импорта, по их словам, очень много в республике. Кроме того, новые правила, считают законодатели, ударят и по мошенникам, которые занимаются "скруткой" индикаторов пробега, занижая их показатели.