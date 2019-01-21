Павел Филип рассказал о правилах расчета пенсий

Премьер Павел Филип утверждает, что за последние три года средняя пенсия в Республике Молдова увеличилась почти на 50%. Премьер-министр также сказал, что пенсии людей, которые начали получать выплаты после 2009 года, были пересчитаны в четыре этапа.

- У некоторых прибавка больше, у других меньше, но, в любом случае, мы навели порядок в этой области, - заявил премьер-министр.

Павел Филип объясняет, что с 1 января пенсии ниже прожиточного минимума увеличены на 10%. В настоящее время те, чья пенсия меньше прожиточного минимума, получают финансовую поддержку в размере 180 леев.

- Когда пенсия увеличивается на 10%, существует категория пенсионеров, которые стали получать больше прожиточного минимума. Однако никто не в проигрыше, - отметил глава кабинета министров.

По его словам, ранее размер пенсии вместе с финансовой поддержкой был больше прожиточного минимума.

- Только не стоит забывать, что эта финансовая поддержка является временной мерой, но сейчас у граждан есть постоянная пенсия. Фактически, это увеличение на 10% помогло 453 тысячам пенсионеров и только 40 тысяч из них лишены финансовой поддержки. В любом случае, они не получают меньше, чем сейчас, - добавил Павел Филип.

Также Павел Филип говорит, что размер поддержки в холодное время года был увеличен с 315 до 350 леев.

- Эту поддержку получали люди, чей доход не превышает 1640 леев. Мы подняли этот порог до 2 тысяч леев, что означает, что в этом году еще 50 тысяч людей получат финансовую поддержку, - заявил премьер.

Отметим, что с 1 января 2019 года вошел в силу закон, предусматривающий пересмотр пенсий для лиц, которые продолжали работ после выхода на пенсию.