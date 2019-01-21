Столичный общественный транспорт будет оснащен современными GPS

Общественный транспорт в столице будет оснащен системой мониторинга и позиционирования.

В следующие две недели муниципальное предприятие «Управление электротранспорта города Кишинёва» (RTEC) разработает технические требования для этого. Об этом в ходе заседания служб примэрии заявил временно исполняющий обязанности директора предприятия Дорин Черный.

Таким образом «Управление электротранспорта» и «Городской автобусный парк» организуют тендер на заключение контракта с компанией, которая внедрит систему мониторинга и локализации объектов общественного транспорта.

- На данном этапе мы находимся в процессе разработки технических требований для этого. Сами GPS не стоят очень много, куда больше стоит программное обеспечение и информационные табло, - отметил Дорин Черный.

На данный момент только маршрут 30 троллейбуса оснащен системой GPS, отмечает Unimedia.

Напомним, что примэрия представляла проекты GPS-мониторинга общественного транспорта еще летом 2016 году. Тогда отмечалось, что если проект будет одобрен, то его внедрят до конца года, однако, как всегда, это потребовало куда больше времени.