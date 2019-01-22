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Воронин рассказал о том, как он уволил Виктора Цопу
22.01.2019

Бывший министр транспорта организовал «серую» схему.

Владимир Воронин, в бытность свою президентом РМ инициировавший национализацию компании AirMoldova, подтвердил, что тогда был вынужден отправить в отставку Виктора Цопу, бывшего министром транспорта.

По словам Воронина, это случилось потому, что нечистый на руку Цопа построил параллельный с официальным «серый» бизнес.

- Виктор Цопа создал компанию с немецкой организацией, которая в определенной степени лишала Air Moldova доходов. Поэтому его и уволили. Они перехватывали часть пассажиров Air Moldova, и направляли их в самолеты своей компании. Это было незаконно, так как мы должны были развивать государственную компанию Air Moldova, - заявил Воронин, слова которого приводит Publika.

Развязка оказалась достаточно неожиданной – Цопа обратился в ЕСПЧ, пожаловавшись на политические притеснения со стороны коммунизма, а Нэстасе помог ему выиграть дело и 7 миллионов евро в качестве компенсации.


 
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