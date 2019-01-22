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Общество
Air Moldova запускает новое авианаправление во второй по величине город Греции
22.01.2019

Рейсы в Салоники будут осуществляться дважды в неделю.

В мае компания Air Moldova запустит новое авианаправление – рейсы в Салоники, второй по величине город Греции. Первый рейс состоится 23-го мая, в четверг. Самолёт на Салоники будет летать дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Кишинёва будет осуществляться в семь часов утра, полёт будет длиться примерно полтора часа. Обратный рейс будет вылетать в 9:25 утра, прибытие в Кишинёв, который находится в том же часовом поезде – в 11:10.

Билеты на рейс в Салоники можно приобрести уже сейчас на официальном сайте авиакомпании, где и появилось сообщение о запускаемом направлении.


 
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