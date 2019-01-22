Главным риском для мировой экономики остаются действия Дональда Трампа, - эксперты

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) подготовили доклад о перспективах развития мировой экономики в 2019 году.

Одним из основных рисков для мировой экономики в 2019 году является напряженность в торговых отношениях. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном сегодня, 21 января, на сайте организации.

- Эскалация напряженности в торговле и ухудшение финансовых условий являются основными рисками. Высокая неопределенность в торговых отношениях снизит темпы инвестирования и окажет негативное влияние на глобальную систему поставок, - говорится в представленном экспертами документе.

Согласно докладу, рост мировой экономики в настоящий момент снижается. Ожидается, что этот показатель в 2019 и 2020 годах составит 3,5% и 3,6% соответственно, и это ниже, чем прогнозировалось ранее. В прошлом году мировой экономический рост составил 3,7%.

Особо авторы доклада указали на неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем, которая может обернуться замедлением экономического роста. Кроме того, угрозу для мировой экономики представляют Brexit и шатдаун в Соединенных Штатах.

Следует отметить, что с самого начала этого года США остаются источником основных новостей для мировых рынков. Уже 31 день страна находится в состоянии шатдауна, из-за которого рейтинг Д.Трампа снизился до минимума за последние 12 месяцев. В результате растут опасения, что президент США попытается восстановить его либо за счет внешней (в отношениях с Китаем), либо внутренней повестки.

Дополнительным фактором беспокойства для рынков является резкое снижение ажиотажа вокруг технологических компаний, что создает неопределенность для динамики мировых рынков. Америка долгое время являлась мировым технологическим лидером, однако прошедший год показал, что ее позиции как лидера начинают подвергаться сомнениям. На рынке все чаще звучат разочарования историей искусственного интеллекта, а также высокотехнологических компаний в целом. В предыдущие два года инвесторы активно инвестировали в акции таких компаний, рассчитывая на скорые изменения в производственных процессах по всему спектру секторов, но в последнее время интерес к технологическим новациям пошел на спад.

Эксперты уже предупреждали, что мировой экономический кризис начнется с Америки. Финансовые олигархи США сознательно готовят новый мировой экономический кризис. Сначала хозяева печатного станка накачивают экономику деньгами, экономика растёт, создаются новые активы. Затем путём резкого сжатия денежной массы провоцируется кризис. Начинаются банкротства, активы дешевеют в разы. В финале хозяева печатного станка скупают подешевевшие активы.