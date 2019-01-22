Выборы в парламент РМ: бюллетень для голосования прирастает новыми партиями

Предварительно в бюллетене для голосования на парламентских выборах числится 11 электоральных конкурентов.

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы в понедельник определили предварительные порядковые номера еще двух потенциальных электоральных конкурентов в бюллетене для голосования на парламентских выборах.

Речь идет о Партии регионов Молдовы (Partidul Regiunilor din Moldova), которая по итогам жеребьевки предварительно заняла 10 место в электоральном списке, и политической партии "Демократия дома" (Democraţia Acasă), получившей 11 номер в бюллетене. Эти два политформирования подали 21 января в ЦИК документы для регистрации в качестве электоральных конкурентов.

Ранее в ходе жеребьевки определились предварительные порядковые номера в избирательном бюллетене семи партий. Первая в электоральном списке - Демократическая партия Молдовы, второй номер в бюллетене - за блоком ACUM (партии PAS и DA), на третьей позиции - Партия коммунистов Республики Молдова, на четвертой - Партия социалистов Республики Молдова. Порядковый номер партии "Шор" – пять. Позиция номер шесть в бюллетене пока закреплена за "Народным движением "Антимафия", семь – за "Нашей партией". Восьмой пока числится Национал-либеральная партия, а девятой - политическая партия Voința poporului.

Выборы уже практически через месяц

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

Предвыборная кампания стартует за 30 дней до выборов, то есть 25 января 2019 года.

Сразу по четыре бюллетеня

В день голосования каждый избиратель получит по четыре бюллетеня.

В первом гражданам предстоит выбрать партию или электоральный блок, во втором – отдать голос за кандидата по одномандатному округу, а в оставшихся – ответить на два вопроса, вынесенные на плебисцит.

Порядок включения кандидатов в избирательный бюллетень устанавливается Кодексом о выборах.