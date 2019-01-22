Смертельный гололед - как выжить на скользких кишиневских тротуарах

Какую опасность несет гололед, сковавший столицу, и почему жители Кишинева стали фигуристами без особого на то желания?

Любое погодное испытание становится для жителей нашего города настоящей проблемой, об этом говорят сами кишиневцы. Будь то снегопад, парализовавший столицу после Рождества, будь то его последствия, а именно – сковавший Кишинев гололед.

Не так давно на Первом канале российского телевидения было весьма популярным шоу "Ледниковый период", где люди далекие от фигурного катания, учились стоять на коньках, делать всевозможные элементы и па.

С долей горькой иронии сегодня можно сказать, что жители столицы невольно стали заложниками "скользкой" ситуации, сложившейся в городе. Нет-нет, да и увидишь, что кто-то из прохожих без особого на то желания исполняет "двойной тулуп", или "аксель". Хорошо, если такой пируэт закончится обычным падением, а единственными последствиями для здоровья станут набитые шишки и синяки.

Некоторые жители столицы едко подмечают, что в условиях сформировавшейся гололедицы, когда Кишинев стал одним большим катком, неплохо было бы пригласить в молдавскую столицу прославленного тренера Татьяну Тарасову, поскольку все происходящее более напоминает торжество фигурного катания.

Шутки-шутками, но зачастую такие падения заканчиваются весьма печально.

О том, как обезопасить себя на скользких кишиневских обочинах, корреспонденту Sputnik Молдова рассказал исполняющий обязанности директора Республиканской больницы травматологии и ортопедии Сергей Штепа.

Спасительные ботинки

"Первое, что может помочь при гололеде – это качественная обувь. Выбирая себе ботинки на зиму, граждане нашей страны, где гололед явление распространенное, должны обращать внимание, в первую очередь, на протекторы на обуви, так как именно такая "мелочь" может стать спасительным фактором, в особенности для людей в преклонном возрасте", - отметил собеседник.

Еще одна мера предосторожности, по словам собеседника, - умение группироваться при падении. Причем этот совет касается представителей всех возрастных категорий – от мала до велика.

"При ходьбе по обледенелым тротуарам руки должны быть свободными, человек не должен держать их в карманах, либо нести сумки. Момент падения – это мгновение, от которого зависит многое. Если человек вовремя сгруппируется, можно избежать фатальных травм", - подчеркнул Штепа.

Пожилые – в группе особого риска

По словам медика, именно утренние часы являются наиболее опасными для пожилых людей, когда слой льда, образовавшийся на пешеходных зонах, представляет наибольшую опасность.

В этой ситуации врач рекомендует людям преклонного возраста без особой надобности не выходить из дома, чтобы избежать возможных травм, некоторые из которых могут стать впоследствии смертельными.

"Пожилые люди при падении зачастую получают переломы шейки бедра. Это очень опасный перелом для тех, кому за шестьдесят. В этой ситуации спасением становится операция по эндопротезированию тазобедренного сустава. Это очень сложная операция. Зачастую патологии сердечно-сосудистой системы, органов дыхания не позволяют осуществить такое хирургическое вмешательство. Как результат, человек остается прикованным к постели, а травма впоследствии приводит к летальному исходу", - сказал Штепа.

Собеседник отметил, что согласно приказу министерства здравоохранения, в срочном порядке проводятся хирургические вмешательства по эндопротезированию тазобедренного сустава тем гражданам, у которых есть положительные рекомендации к операции.

"Это очень дорогостоящие операции. Стоимость такого хирургического вмешательства превышает 50 тысяч леев. Пожилые граждане нашей страны проходят такое лечение бесплатно, на основании полиса обязательного медицинского страхования", - заявил Штепа.

Андрей Петрик