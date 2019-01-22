В столице растет число случаев респираторных заболеваний

В Кишиневе растет заболеваемость ОРВИ. Только на прошлой неделе зарегистрировали две с половиной тысячи случаев - на 20% больше, чем в начале января. В первом столичном центре здоровья каждый семейный врач за полдня принимает в среднем около 30 пациентов. Практически все - с респираторными инфекциями.

- Вчера вечером появились первые симптомы?

- Да, вчера.

- Кашель сухой?

- Да.

В столичном центре здоровья номер один каждый семейный врач за полдня принимает в среднем около 30 пациентов. Практически все с диагнозом ОРВИ.

"За последние десять дней число пациентов выросло. Сегодня по сравнению с прошлой неделей их еще больше. Люди обращаются с высокой температурой, изнурительным кашлем, очень много детей. Очень важно обратится к врачу с первыми же признаками заболевания", - сказала семейный врач Центра здоровья N1 Эльмира Анточ.

Примерно половина заболевших - дети.

"Только я закрыла больничный, как заболела дочка. Мы все в семье переболели. Сначала я, потом сын, теперь дочка. У девочки левосторонняя пневмония. Кашляла два дня и инфекция опустилась в легкие. Хорошо, что вовремя обратились к врачу".

Между тем продолжается вакцинация от гриппа.

"Вы находитесь в группе риска, так как у вас сахарный диабет. Я выписываю вам направление на прививку".

В этом сезоне закупили 50 тысяч доз вакцины от гриппа. На них потратили три миллиона леев. Деньги выделили из фонда Национальной компании медицинского страхования.