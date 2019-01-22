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Общество
Адриан Лебединский: Экологическое состояние реки Бык плачевно
22.01.2019

«Экологическое состояние бассейна реки Бык, на территории мун. Кишинэу является плачевным». Об этом заявил депутат-социалист Адриан Лебединский, который баллотируется по столичному одномандатному округу №29 (Кишинэу, Центр, Рышкановка), в рамках пресс-конференции, передает ТРИБУНА.

«Река Бык играет важную роль в обеспечении столицы водой. Состояние реки плачевно. Экономические агенты сбрасывают в реку свои отходы. В результате проведенных экспертиз, было установлено, что вода в реке не пригодна для употребления. Мы знаем о планах Украины построить ГЭС на Днестре, а это уничтожит реку Бык», – отметил он.

Кроме того, депутат предложил решения проблемы. «Мы считаем, что необходима разработка технико-экономического обоснования новой системы водоснабжения и канализации, управления твердыми и органическими отходами в зоне реки Бык. Нужно сделать упор на строительство новых современных очистных сооружений, в соответствии с экологическим требованиям. Расширение и реконструкция системы канализации и очистки сточных вод может стать решением проблемы. Нужно также воспитывать кадры в данной сфере. Государственное экологическое агентство должно осуществлять контроль работы экономических агентов, расположенных вблизи реки, и штрафовать нарушителей. Большой проблемой является и водохранилище Гидигич, которое заилено. Его следует очистить. Кроме того, необходим строгий контроль качества воды», – заявил депутат.

Кристина Парфени


 
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