Бывшая соотечественница, которая не была в Молдове 20 лет, решила приехать домой, но...

«Добро пожаловать в ад» - так встречают кишиневцы тех, кто уехал и решил навестить родину.

Бывшая наша соотечественница, которая 20 лет не была на родине и проживает теперь, судя по информации на ее профиле в соцсети, в Македонии, написала пост в одном из пабликов в Фэйсбуке.

- Дорогие кишиневцы! 20 лет не была на родине, подскажите, как дешевле добраться до Северного вокзала с аэропорта? – написала Наталья.

И понеслось. «А где вы были так долго и не заработали на такси?? Извините за прямоту...»

Бывшая соотечественница ответила: «А почему вы думаете, что все, кто не живет в Молдавии, не знает, что с дењгами делать?»

В России шутят, что только русский на вопрос: «Ты куда?» отвечает: «Скоро приду». А в Молдове на любой вопрос, в том числе: «Как доехать?», о тебе расскажут все, в том числе то, чего ты не знал. Надают ненужных советов, начнут учить жизни, говорить тебе, что ты должен, а что не должен. В общем, хочешь почувствовать себя идиотом, задай молдавскому гражданину вопрос.

«Когда я приехала домой, мне таксист сказал: «добро пожаловать в ад»! и рассмеялся» - написала жительница Молдовы в комментариях.

«Просто не ожидала столько негатива!» - написала, прочитав комментарии, наша соотечественница. – «Даже стало обидно за страну,честно. Не прошу же денег на проезд))) Просто когда деньги зарабатываешь,то их считаешь! И далеко не везде зарабатываем тысячи евро!»

ЛИДИЯ ТКАЧ