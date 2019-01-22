Глава румынского МИДа: Румыния поддержит Молдову при одном условии

Пока молдавское правительство возлагает большие надежды на председательство Румынии в ЕС в 2019 году, соседняя страна ставит нашей условия.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану считает, что власти Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа сумели в короткие сроки и в непростых условиях существенно продвинуться по пути евроинтеграции.

Мелешкану отметил, что Бухарест продолжит поддерживать молдавских партнеров на выбранном пути при условии сохранения ориентира на начатые реформы: «Необходимы усилия, чтобы Молдова могла и впредь пользоваться поддержкой Румынии».

Молдавское правительство возлагает большие надежды на председательство в 2019 году Румынии в Евросоюзе. На фоне принятых в конце 2018 года решений Европейского парламента о приостановлении макрофинансовой помощи республики, пока Кишинев не начнет придерживаться базовых европейских демократических стандартов в борьбе с коррупцией и защиты прав человека — Бухарест пообещал остаться «адвокатом Молдовы» перед ЕС.