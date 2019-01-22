Могут ли в Молдове уволить за опоздания из-за непогоды или пробок на дорогах

|
|
...
|
Экономика
Выясняли, какие причины не прихода на работу вовремя считаются уважительными.
«Здравствуйте. Хотела выяснить для себя прописаны ли в законе уважительные причины опозданий на работу. И, могут ли меня уволить, если я опаздываю на 15 минут из-за пробок или непогоды»
Дарья, г. Кишинев
Уважаемая Дарья!
Опаздывая на работу, вы нарушаете распорядок дня и таким образом можете причинить ущерб компании. Вовремя не отправили контракт, не явились на встречу с клиентами – все это нарушение трудовой дисциплины. Как правило, за опоздания на 15 -20 минут вас могут лишить премии, но не уволить.
Касательно уважительных причин опоздания на работу. Их перечень законодательно не закреплен, но вариант «пробки на дорогах», «машина сломалась», а ещё «проспал» и «будильник не сработал» уважительными не считаются.
В то же время ситуации, которые принято считать уважительными: болезнь; болезнь близких родственников; смерть члена семьи; дорожная или коммунальная авария; стихийные бедствия.
Однако будьте готовы к тому, что работодатель потребует предъявить справку или другие документы, подтверждающие, что ваше опоздание на работу было по условно уважительной причине.
Уволить вас могут только из-за прогула по неуважительной причине. Отсутствие на рабочем месте больше 3 часов, считается прогулом.
НИКИТА ЗВЕРЕВ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|