Могут ли в Молдове уволить за опоздания из-за непогоды или пробок на дорогах

Выясняли, какие причины не прихода на работу вовремя считаются уважительными.

«Здравствуйте. Хотела выяснить для себя прописаны ли в законе уважительные причины опозданий на работу. И, могут ли меня уволить, если я опаздываю на 15 минут из-за пробок или непогоды»

Дарья, г. Кишинев

Уважаемая Дарья!

Опаздывая на работу, вы нарушаете распорядок дня и таким образом можете причинить ущерб компании. Вовремя не отправили контракт, не явились на встречу с клиентами – все это нарушение трудовой дисциплины. Как правило, за опоздания на 15 -20 минут вас могут лишить премии, но не уволить.

Касательно уважительных причин опоздания на работу. Их перечень законодательно не закреплен, но вариант «пробки на дорогах», «машина сломалась», а ещё «проспал» и «будильник не сработал» уважительными не считаются.

В то же время ситуации, которые принято считать уважительными: болезнь; болезнь близких родственников; смерть члена семьи; дорожная или коммунальная авария; стихийные бедствия.

Однако будьте готовы к тому, что работодатель потребует предъявить справку или другие документы, подтверждающие, что ваше опоздание на работу было по условно уважительной причине.

Уволить вас могут только из-за прогула по неуважительной причине. Отсутствие на рабочем месте больше 3 часов, считается прогулом.

НИКИТА ЗВЕРЕВ