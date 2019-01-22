В Криулянах начнут использовать солнечную энергию

Новый, 2019 год станет особенным в области энергоэффективности для Криулянского района, считают местные эксперты.

Высокие ожидания связаны с тем, что в районе планируется постройка «Фотоэлектрического парка». На этот проект потратят три миллиона евро. В парке будут установлены солнечные батареи для преобразования света в электрическую энергию.

Соглашение о создании этого ноу-хау подписали администрация Криулянского района и Агентство международного экономического сотрудничества Министерства торговли Китая.

Как рассказал журналистам заместитель председателя района Виталий Веребчану, на данный момент стороны продолжают дорабатывать проект.

«Парк должен быть сдан в эксплуатацию в конце текущего года. Эффективность парка будет 2,8 мегаватта в час. По предварительным подсчетам, Криулянский район будет ежегодно выручать на нем примерно пять миллионов леев. Полученные средства пойдут на социальные нужды местного населения», — уточнил Веребчану.

Он добавил, что для строительства парка примэрия Криулян выделила восемь гектаров земли.

Это сделка — самая крупная инвестиция китайской стороны в Республику Молдова.