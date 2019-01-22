«Чья собственность в Колбасне? России. Так вот, оставьте нас в покое и договаривайтесь»

Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский гарантирует, что "из Приднестровья не будет никаких агрессивных действий в отношении Украины, в том числе - со стороны российских войск в Приднестровье".

Как передает "ИНФОТАГ", об этом он заявил в интервью "Европейской правде", отметив, что "для каких-либо захватнических действий необходимы вооружение, силы и средства, которых в ПМР просто нет!".

Тираспольский лидер также назвал не совсем верными "страшилки, якобы Приднестровье против вывода российского вооружения из Колбасны".

"Есть три принципиальных вопроса. Первый: чья собственность в Колбасне? Российской Федерации. Второй: кто ее охраняет и обороняет? Тоже РФ. И третий - вопрос экологии. Это уже наш вопрос. Теоретически, есть три варианта, что делать с этим вооружением: либо дальнейшее хранение, либо утилизация на месте, либо вывоз через Украину в РФ. И это сперва нужно решить с собственником, то есть с Россией. Так вот, пожалуйста, оставьте нас в покое и договаривайтесь. И когда вы с РФ договоритесь о хранении, утилизации либо вывозе - тогда приходите ко мне, я созову экологов и мы будем решать, на каких условиях можно либо хранить дальше, либо как утилизировать или вывозить", - сказал он.

По его словам, специалисты говорят, что уничтожать эти боеприпасы в открытом грунте нельзя, так как там есть бомбы с гексогеном, с радиусом поражения и заражения 50 км, что захватывает Украину и Молдову, не говоря уже о Приднестровье.

"Утилизировать можно, если построить там завод по переработке. Хотите так? Ради Бога! Но этот вопрос не ко мне, а к собственнику. Эта проблема не нашего уровня. Если в ее решении заинтересованы Украина, ОБСЕ и ЕС - пожалуйста, говорите с Россией, а я приму ту формулу, которая будет выработана. Решите вывозить? Да, пожалуйста. Вывозим, только соблюдая все экологические нормы. Решите хранить дальше - да, пожалуйста, храните", - сказал Красносельский.

Он назвал "неактуальным возвращение к идее федеративного статуса Приднестровья в составе Молдовы".

"Понимаете, чтобы куда-то идти в гости, надо, чтобы там были такие условия, чтобы мы чувствовали: там лучше. А на сегодняшний день в Молдове хуже, чем у нас, понимаете?! Зачем нам туда идти, если там хуже? Я с большим уважением отношусь к молдавскому народу. Но прежде чем нас к себе звать, создайте условия - и пусть народ решает, когда он эти условия увидит", - сказал Красносельский.

Он признал, что Россия оказывает помощь Приднестровью, как гуманитарную, так и экономическую.

"По договоренности мы берем газ у РФ на наши внутренние нужды, а денежные средства, которые платят за газ физические или юридические лица, поступают в бюджет республики. Это нормально, все открыто, прозрачно. Долги накапливаются на коммерческом предприятии "Молдовагаз". Раз это коммерция, то пусть его собственники и разбираются.

А когда Приднестровье будет признано, мы возьмем этот долг на свои плечи, как признанное государство. Просто сейчас - пока мы не субъект международного права - другой формулы не существует. Поэтому нужно признавать Приднестровье, и мы однозначно узаконим свои отношения со всеми экономическими субъектами в этой части", - пообещал тираспольский лидер.