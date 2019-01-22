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Политика
Встреча Путин - Додон, на следующей неделе
22.01.2019

У главы молдавского государства запланирована рабочая поездка в Москву.

Президент Игорь Додон на следующей неделе будет принят российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить нынешний этап двусторонних отношений и проблему транзита молдавских товаров в Россию через Украину.

Это будет главным пунктом программы, которая предусматривает ряд встреч, посвященных актуальным вопросам диалога между сторонами.

В качестве примера Додон привел проблему транзита молдавских товаров в РФ через Украину, по которой есть договоренность найти решения.

С президентом РФ будет рассмотрен более широкий круг вопросов.

"Мы договорились на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку", - сказал Додон в эфире одного из молдавских телеканалов.

По его словам, несколько молдавских товарных позиций попали под запрет экспорта в Россию транзитом через Украину, в том числе вино и консервы.


 
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