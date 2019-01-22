Александр Жиздан о своих планах на будущее

В интервью порталу ТРИБУНА, перед своим освобождением от должности в связи с участием в выборах, министр внутренних дел Республики Молдова Александр Жиздан рассказал, каким он видит развитие Национальной полиции в ближайшем будущем?

«Когда-нибудь наша полиция будет образцовой, но для этого нужно еще очень много трудиться. Наши полицейские едины и самоотверженны, они стойкие патриоты. После всех испытаний, через которые прошла полиция, она заслуживает уважения общества. Изменения происходят постепенно, не в одночасье. Нужно, чтобы каждый способствовал переменам», – заявил он.

На вопрос, каковы Ваши планы на будущее, Александр Жиздан ответил следующее: «Мои планы тесно взаимосвязаны с Молдовой и ее гражданами. Я попытаюсь своей деятельностью приносить пользу обществу и сделать так, чтобы мои дети остались дома. Время укажет нам истинный путь».

Кристина Пендя