Гоша Куценко жалеет, что разрушил свой брак с Марией Порошиной

Актер рассказал, как их семья распалась из-за измены. Гоша Куценко в программе «Судьба человека» рассказал, почему не сложился его брак с первой женой Марией Порошиной. На днях 45-летняя актриса стала мамой в пятый раз, родив сына. Своего первого ребенка – дочь Полину – Порошина родила от Куценко, с которым они прожили вместе 5 лет.

Сейчас Полине 22 года, она выросла очень похожей на маму, а артистизмом пошла в отца. В откровенном разговоре с телеведущим Борисом Корчевниковым 51-летний актер признался, что именно он стал виновником развода. Сегодня Куценко не скрывает: он искренне жалеет, что их с Марией семья распалась из-за его измены.

Брак Куценко и Порошиной был студенческим. Когда они познакомились, Маше, в то время первокурснице театрального вуза, было всего 17 лет. Старшекурсник Гоша сразу обратил внимание на юную красавицу.

- За ней многие ухаживали, - герой экрана. - Со Славой Разбегаевым у нас была конкуренция. Я за нее боролся.

Гоша Куценко в программе «Судьба человека» рассказал, почему не сложился его брак с Порошиной. Фото: кадр программы.

В 90-е годы, когда они поженились, содержать семью было практически не на что, и Куценко брался за любую работу. Гоша с друзьями даже как-то организовал бизнес по расселению коммунальных квартир. Затем появились первые роли, молодого актера заметили, у него появились поклонницы.

В 23 года Порошина родила мужу дочку Полину, а через несколько месяцев ушла от него. По словам Гоши, он не устоял перед соблазнами, которые давали ему слава и внимание поклонниц.

- Думаю, нас развели те возможности, которые на нас обрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился, - говорит Куценко.

Артист сам рассказал жене об измене. Это был страшный удар для нее. Гоша не скрывает, что жалеет о том, что изменил Порошиной и разрушил их брак. Мария смогла простить его только спустя годы. Супруги наладили теплые отношения ради дочери.

Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной Полина тоже стала актрисой.

После развода с Порошиной к актеру пришел настоящий успех – в 2002 году на экраны вышел фильм «Антикиллер», сделавший его звездой. Брутальному артисту приписывали отношения с Кристиной Орбакайте, певицей Ириной Забиякой, актрисой Аленой Хмельницкой. Гоша крутил романы, но оставался холостяком вплоть до 45 лет. Пока его нынешняя спутница жизни, модель Ирина Скриниченко, не поставила условие: «Я должна родить ребенка в статусе твоей жены». И старый холостяк сдался. Через неделю после свадьбы родилась их дочь Евгения, а в 2017 году – еще одна, Светлана.

Мария Порошина с дочками Серафимой и Аграфеной.

Мария Порошина после развода с Куценко вышла замуж за актера Илью Древнова, с которым она прожила вместе 17 лет. У пары родились три дочки: 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. Пятый ребенок актрисы появился на свет в начале января. Кто отец малыша, неизвестно: молва приписывает отцовство Древнову, хотя супруги развелись еще в августе прошлого года. Сама актриса рассказывала, что ее новый избранник, от которого она беременна, – иностранец, живет за границей. Однако окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас нет мужчины. А жениха-иностранца она придумала, чтобы оградить себя от излишнего внимания.

Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!

Гоша Куценко и его вторая жена заботились о Порошиной во время беременности.

- Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно! — рассказал актер журналистам.

ИРИНА СУХАНОВА