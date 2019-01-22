«Мне ваши дети, которых вы везете бесплатно, мешают зарабатывать»

Хамство и бесчеловечность некоторых водителей столичных маршруток не поддается никакому объяснению.

Мы привыкли к хамству в общественном транспорте. Привыкли к тому, что некоторые водители, чтобы выполнить носятся по городу с сумасшедшей скорость, подвергая жизни пассажиров опасности. Привыкли ездить в нечеловеческих условиях, когда из-за забившихся в транспорт людей, не закрывается дверь. Увы, это для нас стало нормой. Но порой хамство некоторых водителей пресловутых маршруток переходит все границы.

Один из столичных жителей рассказал случай, который произошел сегодня утром, 21 января, в маршрутке под №113. Случай, который в очередной раз доказал, наши люди стали абсолютно бесчеловечными.

«Хочу рассказать вам, с чем столкнулся этим утром в маршрутном такси №113. Все уже наслышаны о смешных и не очень случаях. Но сегодня мне стало стыдно за людей, которые называют себя европейцами и стремятся жить по европейским стандартам!

На Ботанике в маршрутку зашла женщина с двумя детьми ( мальчик лет пяти и девочка годика, наверное, 3-4).

По женщине было видно, что она измучена, старается везде успеть, да еще и с двумя детьми. Уступили ей место. Девочку женщина взяла на руки, а мальчика посадила на свободное сиденье рядом. Ехали они в 10-ую поликлинику на Чеканах. Оплата при выходе на данном маршруте. Передала женщина 10 лей за проезд, и принялась спускать из маршрутки детишек.

Получив сдачу 4 лея, сказала, что передала за одного человека, подумав, наверное, что водитель ошибся, ну с кем не бывает. На что водитель ответил ей достаточно дерзко: «Вы заняли два места, значит, будете платить за двоих»

В свою очередь женщина объяснила, что детям нет семи лет и, что в общественном транспорте они не должны оплачивать проезд. Ответ водителя маршрутки убил наповал.

«В следующий раз, или берите обоих на руки, или пусть стоят на ногах и не занимают места! Они мне зарабатывать мешают».

Бедная женщина, понимая, что ничего сделать не может, просто закрыла дверь.

К слову о водителе - огромный мужик, у которого в маршрутке висят нашивки Федераций по вольной борьбе и полиции.

Вот скажите, в какую Европу мы стремимся, если у людей нет уважения даже к детям и их мамам? Позор и стыд!» - написал Денис в группе «Город без маршруток: Водителя помогают пешеход» в Faccebok.

А в качестве послесловия к посту неравнодушный кишиневец призвал горожан быть аккуратнее на дорогах и помогать людям попавшим в беду. «Проявляйте уважение к людям! Только любовь и дружба спасёт этот мир!» - отметил кишиневец.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ