ЦИК отклонила жалобы избирательного блока ACUM на ДПМ и ПСРМ

Как передает «ИНФОТАГ», ACUM, в частности, возмутило, что в декабре и начале января почтовых ящиках многих жилых домов Кишинева оказались листовки с новогодними поздравлениями от председателя Демпартии и основателя благотворительного фонда Edelweiss Владимира Плахотнюка. Блок отметил, что «согласно положению Кодекса о выборах все затраты на избирательную кампанию покрываются за счет избирательного фонда, но в финансовых отчетах ДПМ, которая уже была зарегистрирована в качестве участника выборов, не были указаны расходы на печать и распространение данных листовок».

Демократы, в свое оправдание отметили, что «доказательств о распространении листовок 13 января нет, поздравления были разосланы еще до 28 декабря - времени регистрации ДПМ в качестве участника выборов (2 января)». К тому же, ДПМ указала,что «листовки были распространены на основании контракта между фондом Edelweiss и госпредприятием Posta Moldovei, без участия ДПМ».

ЦИК отклонил жалобу правой оппозиции «в отсутствие доказательств». Его председатель Алина Руссу отметила, что прецедент «связан с деятельностью фонда, а не участника выборов».В то же время, она напомнила, что благотворительные организации «обязаны соблюдать закон, который запрещает им участвовать в политике».

В отношении Партии социалистов, блок ACUM ссылался на «рекламные панно в Кишиневе с изображением Игоря Додона и его словами «Приходит наше время». Правые оппозиционеры считают, что «хотя Додон формально не является членом ПСРМ, де-факто он остается ее лидером, участвуя в Республиканских советах партии и регулярно заявляя о поддержке социалистов». Они обратили внимание, что слоган «Приходит наше время» есть и в официальной газете Партии социалистов.

«ПСРМ, таким образом, нарушила избирательное законодательство, не указав в финансовых отчетах расходы на рекламные панно», - считает ACUM.

Социалисты парировали тем, что Додон «юридически не связан с ПСРМ», а использование похожих призывов «не может быть вменено в вину участника выборов». т ЦИК согласился с тем, что действия президента в данном случае не связаны с деятельностью партии.