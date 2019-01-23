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Политика
Андриан Канду назвал блок ACUM «блоком безработных лентяев»
23.01.2019

Спикер парламента высмеял «правдивых оппозиционеров».

Андриан Канду высмеял лидеров блока ACUM, равно как и рядовых его членов. По его убеждению, они стремятся в парламент для того, чтобы получать хорошие зарплаты и неприкосновенность, которая позволит им ворочать свои дела.

- К сожалению, мы стали свидетелями достаточно грустного процесса, запущенного лидерами оппозиции, которые пытаются изначально показать, что выборы, якобы, будут сфальсифицированы.

Этот блок ACUM вполне заслуживает названия блока безработных, потому что очень многие, входящие в ACUM, уже годами официально нигде не работают, не ищут работу, им, наверное, не нравится работать, но зато они обязательно хотят в депутаты, чтобы получать хорошие зарплаты.

То, что они уже сейчас твердят про какие-то фальсификации – знак того, что они уже знают, что проиграют, и готовят себе оправдание. Они – неудачники, и знают это, - заявил Канду, слова которого приводит ProTV.


 
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