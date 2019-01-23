В молдавском паблике соцсети пытаются продать «настоящий рубин» всего за 200 тысяч долларов

«Настоящий рубин» «всего» за 200 тысяч долларов выставлен на продажу на «Барахолке».

Любопытное объявление о продаже якобы настоящего рубина и старинных кинжалов появилось в одной из молдавских групп социальной сети. Помимо рубина Софья Георгиевна, указавшая, что живет она в Тбилиси, продает старинные на вид кинжалы стоимостью по 10 и 15 тысяч долларов.

- Рубин за 200,000$, реально стоит дороже. Вайбер, Ватсапп, - говорится в объявлении Софьи Георгиевны, размещенном в паблике «Барахолка Молдовы».

Это объявление вызвало необычное оживление в рядах пользователей. Не заставили себя ждать веселые комментарии.

«Новый год начался, я все думаю, что-то не хватает, теперь понял, обязательно нужен рубин для полного счастья», «Как-то странно дешево. Так бы взял, конечно», «Есть доставка на дом?», «Распродажа. Берем, налетаем, пока есть», «Блиииииин, мне 5 лей не хватает, а так бы взяла», «Очень правильный выбор торговой площадки. Наверно, институт кончала. А возле вокзала на аллее не пробовала? Там истинные ценители собираются», «Вообще не весело, ведь для Молдовы с ее зарплатами, купив этот чудесный камень, надо всей семьёй продать по обе почки», - отметили участники группы в своих комментариях.

- Вы думаете, что наши миллионеры читают группу «Барахолка»? Они в другом месте «капусту» рубят, - заметил один из участников обсуждения.

Что любопытно, Софья Георгиевна не растерялась и даже ответила на вопрос о законности подобной сделки, как она ее понимает.

- Я не ожидала, что у вас так весело, как много хахатулев тут, сколько эмоции. Хочу сказать вам, что всё легально и законно, есть сертификат и документы на рубин. У нас есть ещё кое-что, но даже не могу себе представить, какие реакции будут. Спасибо за ваше внимание, – написала продавец «настоящего рубина», продолжив ожидать богатых покупателей.