Еще один значимый молдавский банк может уйти зарубежным инвесторам

Нацбанк дал разрешение на приобретение 63,89% акций Moldindconbank'а европейским инвестором.

Вчера, 22 января, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) утвердил решение о предварительном разрешении на покупку пакета акций Moldindconbank’а в размере 63,89% болгарской компанией DOVERIE UNITED-HOLDING AD.

Потенциальный инвестор проявил интерес Moldindconbank’у после того, как 19 января НБМ осуществил последнее продление еще на три месяца срока, допущенного законом в отношении продажи вновь выпущенных акций данного банка. По мнению Нацбанка, приобретение инвестором единого пакета акций создаст предпосылки для упорядоченного выхода Moldindconbank’а из специального управления. При этом не будет нарушена деятельность банка, который продолжает функционировать в нормальном режиме, предоставляя все услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями.

«DOVERIE UNITED-HOLDING AD» является одной их самых значимых компаний Болгарии. Она была создана в 1996 году в качестве приватизационного фонда с долей участия в более 20 предприятиях в различных экономических областях, действующих в нескольких странах региона, сообщает moldpres.md.

Инвестор намерен войти в Moldindconbank с командой управляющих, имеющих богатый международный опыт в банковской области. В этом плане НБМ считает намерение потенциального инвестора значительной возможностью для долгосрочного развития одного из системно значимых банков Молдовы, повышения его конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг, сказано в пресс-релизе НБМ.

20 октября 2016 года Нацбанк заблокировал группу акционеров Moldindconbank’а, которые, действуя согласованно, приобрели существенную долю в уставном капитале банка, в размере 63,89%, без предварительного письменного разрешения НБМ. Этим были нарушены положения Закона о финансовых учреждениях. В соответствии с Законом о рынке капитала, после отмены заблокированных акций были выпущены новые. Эти акции оценивала крупная международная компания, после чего они были выставлены на продажу на Фондовой бирже, однако продать их не удалось.

Как заявил в одном из недавних интервью глава НБМ Октавиан Армашу, «используемый в случае с КБ «Moldindconbank» АО механизм специального управления создает положительный прецедент санации банков. За последние два года банк стал сильнее и эффективнее. Это вселяет уверенность, что выставленные на продажу акции банка станут привлекательными для надежных инвесторов, тем более что это мажоритарный пакет, который обеспечивает контроль над управлением банком. В частности, учитывая гибкость существующей правовой базы и, при необходимости, хорошую защиту будущего инвестора - форму проведения сделок с помощью государства, которая применялась и в случае с КБ «MOLDOVA-AGROINDBANK» АО.

В начале октября 2018 года Международный консорциум инвесторов (Европейский банк реконструкции и развития, Invalda INVL, Horizon Capital) стал владельцем 41,09% акций Moldova-Agroindbank’а после победы в тендере и подписания договора купли-продажи с Агентством публичной собственности, выступавшим от имени правительства Республики Молдова. Сделка с пакетом акций, приобретенным через Фондовую биржу Молдовы, была оценена как «гигантский шаг в плане прозрачности акционариата».

Следует отметить, что продажа пакетов акций Moldova Agroindbank’а и Moldindconbank’а является обязательством молдавских властей перед Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским союзом.

Ранее румынский Banca Transilvаnia стал акционером Victoriabank, купив 39% акций, принадлежавших кипрскому офшору Insidown LTD. Теперь, вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), он владеет 66% акций молдавского банка. Несмотря на то, что с июня 2015 года Victoriabank находится под специальным надзором Нацбанка, Banca Transilvаnia и ЕБРР надеются, что им удастся сделать банковский сектор Молдовы более прозрачным и укрепить к нему доверие граждан.