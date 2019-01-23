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Единое пособие на рождение ребенка будет увеличено до 10 тысяч леев
23.01.2019

На еженедельном собрании Демократической партии был затронут вопрос о единовременном пособии, а Влад Плахотнюк заявил в пресс-брифинге о значительном увеличении пособия.

"Тема, которая обсуждалась сегодня на встрече, касалась поддержки со стороны демократического правительства детей и семей, и в частности, мы обсуждали единовременное пособие, которое государство дает при рождении каждого ребенка. Эта компенсация составляет на сегодняшний день 6 303 лея, но у нас есть и хорошие новости: экономическая ситуация позволяет нам предложить увеличение пособия от 6 303 леев до 10 000 леев на каждого рожденного ребенка. Наряду с этой единовременной компенсацией для каждого рожденного ребенка, и в первые месяцы после рождения государство предоставляет предметы первой необходимости на сумму 1 500 леев в рамках государственной программы "Новая жизнь", - заявил Влад Плахотнюк.

Так же в поддержку семей с детьми разработали еще одну очень важную программу, которую осталось немного доработать. Было решено, что за каждого ребенка в Республике Молдова семьи будут получать ежемесячно 200 леев до достижения 18-летия.

"Все эти проекты, упомянутые выше, а именно: помощь в размере 600 леев на Пасху, увеличение компенсации за оплату отопления с 350 до 700 леев, увеличение единовременного пособия на каждого ребенка, а так же пособия в размере 200 леев до достижения 18-летия уже готовы, и через несколько недель, когда будет созвано заседание Парламента, будем голосовать", - сказал Плахотнюк.

"Это означает, что сразу после предстоящих выборов, когда сформируется будущий парламент, фракция Демократической партии сможет проголосовать за эти проекты в окончательном чтении. Тогда граждане смогут получать компенсации и пособия", - отметил Влад Плахотнюк. 

Напомним, что все роженицы получают коробки с предметами первой необходимости для новорожденных. Проект внедряется во всех роддомах страны. Правительство переняло идею кампании "Новая жизнь" у Фонда Влада Плахотнюка "Эдельвейс". Он вел этот проект более двух лет и успел сделать подарки почти 30 тысячам семей.


 
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