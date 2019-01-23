На загруженных перекрестках столицы увеличили число регулировщиков

С сегодняшнего дня на 35 самых оживленных перекрестках столицы и 15 круговых развязках будут дежурить около 100 полицейских. Генеральный инспекторат полиции принял такое решение, чтобы снизить вероятность образования пробок и обеспечить более безопасное движение по дорогам.

Регулировали движение этим утром на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Пушкина.

"Само собой, водители следуют указаниям. Бывают разные ситуации, но в целом в большинстве своем, водители доброжелательны", - сказал старший инспектор НПИ Василе Гонцеску.

Водители оценили усилия регулировщиков.

"Я довольна, что начали регулировать движение. Есть заблокированные улицы, поэтому это очень хорошо".

"Когда полицейские стоят на перекрестке, водители становятся дисциплинированнее. И легче ехать".

"Без них по утрам сложно".

Другим идея не понравилась.

"Иногда они только мешают. Никакого порядка нет. Для чего поставили светофоры? Они все регулируют".

В Генеральном инспекторате полиции говорят, что регулировщики будут дежурить на оживленных перекрестках в часы пик.

"Вместе с патрульной инспекцией и местными властями мы приняли решение удвоить число сотрудников на всех улицах и перекрестках столицы, чтобы облегчить движение по улицам", - сообщил замглавы ГИП Георгий Кавкалюк.

"Мы будем дежурить на круговых развязках, на опасных или оживленных перекрестках столько времени, сколько движение будет затруднено и будет нужда в нашей помощи и поддержке", - добавил Георгий Кавкалюк.

А возле столичных учебных заведений увеличили число карабинеров. Они в случае необходимости будут помогать детям переходить дорогу.