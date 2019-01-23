Павел Постикэ: Для выборов были выделены финансы для 150 избирательных участков за рубежом, не только для 125

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Экономика
Для февральских выборов из бюджета были выделены финансовые ресурсы для открытия 150 избирательных участков за рубежом, но не 125. Об этом заявил директор программ Ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ. По его словам, правительство, без никаких объяснений, решило открыть только 125 избирательных участков за рубежом, передает IPN.
Павел Постикэ заявил, что плохая сторона дела в том, что правительство не представило никаких пояснений. „Никакой ясности в том, по каким критериям было решено открыть столько-то избирательных участков в такой-то стране, и столько-то в другой”, - заявил Павел Постикэ в ходе передачи „Țara” на телеканале Vocea Basarabieii.
Директор программ Ассоциации Promo-LEX говорит, что ассоциация сделала анализ, и попыталась предложить очень четкий, математический, нейтральный и аполитичный механизм открытия избирательных участков. „Мы сделали анализ, исходя из доступной публичной информации, и отметили, что в округе 49, Российская Федерация, страны СНГ и Азии должно было быть создано около 30 избирательных участков, в Европе – 90 избирательных участков, а в США и Канаде – 14-15 участков”- отметил Павел Постикэ.
Политический комментатор Анатол Цэрану считает, что закон применяется избирательно по отношению к участникам выборов. Аналитик коснулся в первую очередь Партии „Шор”. Кроме того, аналитик считает, что смешанная избирательная система является выгодной для Демократической партии. „Партия, которая находится у власти, использует свое преимущество правящей партии и то, что имеет парламентское большинство, чтобы изменить законодательство в свои собственные интересы на следующих выборах. Именно это и сделала Демократическая партия”, - заявил Анатол Цэрану.
Аналитик считает, что политическая оппозиция должна была найти лекарство для борьбы с этим преимуществом. Оппозиция могла сделать это путем объединения в коалицию и объявления общего списка.
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