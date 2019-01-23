Павел Постикэ: Для выборов были выделены финансы для 150 избирательных участков за рубежом, не только для 125

Для февральских выборов из бюджета были выделены финансовые ресурсы для открытия 150 избирательных участков за рубежом, но не 125. Об этом заявил директор программ Ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ. По его словам, правительство, без никаких объяснений, решило открыть только 125 избирательных участков за рубежом, передает IPN.

Павел Постикэ заявил, что плохая сторона дела в том, что правительство не представило никаких пояснений. „Никакой ясности в том, по каким критериям было решено открыть столько-то избирательных участков в такой-то стране, и столько-то в другой”, - заявил Павел Постикэ в ходе передачи „Țara” на телеканале Vocea Basarabieii.

Директор программ Ассоциации Promo-LEX говорит, что ассоциация сделала анализ, и попыталась предложить очень четкий, математический, нейтральный и аполитичный механизм открытия избирательных участков. „Мы сделали анализ, исходя из доступной публичной информации, и отметили, что в округе 49, Российская Федерация, страны СНГ и Азии должно было быть создано около 30 избирательных участков, в Европе – 90 избирательных участков, а в США и Канаде – 14-15 участков”- отметил Павел Постикэ.

Политический комментатор Анатол Цэрану считает, что закон применяется избирательно по отношению к участникам выборов. Аналитик коснулся в первую очередь Партии „Шор”. Кроме того, аналитик считает, что смешанная избирательная система является выгодной для Демократической партии. „Партия, которая находится у власти, использует свое преимущество правящей партии и то, что имеет парламентское большинство, чтобы изменить законодательство в свои собственные интересы на следующих выборах. Именно это и сделала Демократическая партия”, - заявил Анатол Цэрану.

Аналитик считает, что политическая оппозиция должна была найти лекарство для борьбы с этим преимуществом. Оппозиция могла сделать это путем объединения в коалицию и объявления общего списка.