Пловец Ион Лазаренко предложен правительством на Нобелевскую премию мира

Ион Лазаренко, первый человек на планете, которому удалось пересечь вплавь семь проливов с первой попытки, будет предложен Правительством Республики Молдова на Нобелевскую премию мира. Решение объявил во вторник, 22 января, премьер-министр Павел Филип во время встречи со спортсменом, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Павел Филип отметил, что, несмотря на то, что Ион Лазаренко живет много лет в Ирландии, он всегда поднимет государственный флаг Республики Молдова, будучи послом Молдовы за рубежом. „Я считаю, что Ваши поступки говорят сами за себя, а мы обязаны ценить тех, кто поднимает престиж страны. На самом деле, первое сообщение, которое должен каждый из нас продвигать, это продвижение имиджа Республики Молдова. Нам может не нравиться руководство страны, но страну мы обязаны любить”, - заявил премьер.

Ион Лазаренко сказал, что гордится быть гражданином Республики Молдова, отметив, что каждый обязан что-то сделать, чтобы все изменить и построить процветающую страну. Спортсмен рассказал о своем опыте и необычных моментах пересечения проливов в экстремальных условиях рядом с акулами, в очень холодной воде и с сильными течениями.

Ион Лазаренко был объявлен три года подряд „Лучшим пловцом Ирландии”, став первым человеком на планете, который переплыл с первой попытки семь проливов. В 2018 году спортсмен был назван „Человеком года” Всемирной ассоциацией по плаванию в открытой воде.