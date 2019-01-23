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Геополитические ставки не должны игнорироваться на этих выборах, мнение
23.01.2019

Геополитические ставки не должны игнорироваться на следующих выборах, которые состоятся 24 февраля. На фоне событий в регионе, элемент геополитики является даже более важным, чем многие внутренние темы, затронутые в период избирательной кампании, передает IPN.

Обозреватель Николае Негру считает, что есть и внутренние ставки, такие как демократизация, дезолигархизация, но, тем не менее, внешний аспект следует учитывать. „Некоторые говорят, что ставки не геополитические, что Россия больше не представляет опасности, и это в контексте войны в Украине. (...) С моей точки зрения, это абсурдно”, - сказал Николае Негру в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.

И политический комментатор Корнелиу Чуря считает, что геополитика не может быть исключена из уравнения. Более того, она является главной ставкой на выборах для многих наблюдателей, политиков. „Направление, в котором склонится чаша весов – в сторону России или в сторону Запада – является основным элементом, поскольку весь мир участвует в этих геополитических тисках и пытается решить очень важные региональные вопросы, в том числе Украина”, - отметил аналитик. По его мнению, внутренние темы, такие как демократия и качество правосудия, являются второстепенными темами по сравнению с геополитикой, но они не могут быть проигнорированы.

Политический аналитик Виктор Чобану считает, что „изобретательные законодатели из парламента” уже предусмотрели порядок аннулирования результатов выборов примерно в одной трети избирательных округов, сохраняя результаты выборов в целом. „Если властям не понравятся результаты в этих округах, мы снова станем свидетелями этого парада „независимой” юстиции в Республике Молдова”, - отметил аналитик. По его мнению, выборы в Кишиневе были той красной линией, которую нынешняя власть благополучно прошла.

Парламентские выборы состоятся 24 февраля, а 25 января начнется избирательная кампания.


 
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